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Манул сел на шпагат, когда точил коготки, — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Снежинка чуть не упала с ветки

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Снежинка смогла удержаться и не упасть с ветки

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В Новосибирском зоопарке манул Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость.

В итоге ее шпагат попал на видео постоянной гостьи Новосибирского зоопарка Анны Новиковой. Снежинка быстро справилась с трудной ситуацией и продолжила точить коготки, но в другом месте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

На прошлой неделе два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись. На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом. А другой манул точит коготочки.

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