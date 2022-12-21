Манул сел на шпагат, когда точил коготки, — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке манул Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость.
В итоге ее шпагат попал на видео постоянной гостьи Новосибирского зоопарка Анны Новиковой. Снежинка быстро справилась с трудной ситуацией и продолжила точить коготки, но в другом месте.
На прошлой неделе два котенка манула устроили игры на глазах посетителей. Манулы из Новосибирского зоопарка готовы к похолоданию — распушились и отъелись. На видео одного из гостей Сергея Ильтякова попало, как манул Жора приводит себя в порядок под снегопадом. А другой манул точит коготочки.