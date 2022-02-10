У медоедов родился малыш в Новосибирском зоопарке — это первый в России случай (внутри очень милое видео)

В Новосибирском зоопарке показали малыша, который родился у медоедов — это первый случай в России, когда животные дали потомство в неволе.
Самочка медоеда появилась на свет 23 ноября 2021 года, но в первые месяцы никому не показывалась. Теперь она выходит из своего домика и весит уже 1,5 килограмма.
— В первые месяцы жизни увидеть малыша было практически невозможно. Он находился в домике рядом с матерью, ел, спал, рос — всё, как положено новорожденному медоеду. Мы старались не тревожить семейство. К настоящему моменту детеныш уже заметно подрос, и мама начала выводить его на прогулки, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
— Очень симпатичная. Пока она гуляет только рядом с матерью. И прогулки эти не очень продолжительные. Самка, как только услышит или увидит что-то подозрительное, сразу берет дочку и несет ее в домик, — отметили в зоопарке. — Медоеды — малоизученный вид. В частности, про их размножение мало что известно. Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша. Это бесценный опыт. Он очень важен для сохранения вида. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались. Рождение нашей малышки — первый случай в России.
В Новосибирском зоопарке медоеды живут с 2020 года. Животных привезли из Чехии.
Ранее зоопарк показывал, как сотрудники выкармливают малыша кинкажу — это очень мило! Посмотреть можно тут.