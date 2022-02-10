У медоедов родился малыш в Новосибирском зоопарке — это первый в России случай (внутри очень милое видео)

— Очень симпатичная. Пока она гуляет только рядом с матерью. И прогулки эти не очень продолжительные. Самка, как только услышит или увидит что-то подозрительное, сразу берет дочку и несет ее в домик, — отметили в зоопарке. — Медоеды — малоизученный вид. В частности, про их размножение мало что известно. Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша. Это бесценный опыт. Он очень важен для сохранения вида. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались. Рождение нашей малышки — первый случай в России.



В Новосибирском зоопарке медоеды живут с 2020 года. Животных привезли из Чехии.



Ранее зоопарк показывал, как сотрудники выкармливают малыша кинкажу — это очень мило! Посмотреть можно тут.