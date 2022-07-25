Лев Сэм умер в Новосибирском зоопарке: ему было 13 лет
Сообщается, что зверь болел
В Новосибирском зоопарке умер лев Сэм — он прожил 13 лет.
— На небе зажглась новая звезда. И имя ее Самсон. 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм после внезапной болезни ушел от нас по радуге к звездам. Мы всеми силами пытались ему помочь, но оказались бессильны. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце! — сообщил сегодня telegram-канал Новосибирского зоопарка.
Там также сообщили, что 26 июня Сэму исполнилось 13 лет — это очень почтенный возраст для льва.
— Так сложилось, что ему долго не могли подобрать пару. Было видно, что одиночество Сэму не нравится, ведь львы по природе своей социальны, им нужна семья. Несколько лет пару ему составляла лигрица Зита. В конце 2019 года мы привезли из Ленинградского зоопарка львицу Найтирию. Их знакомство было постепенным, но в итоге Сэм нашел к ней подход, и у посетителей была замечательная возможность наблюдать их нежные взаимоотношения, — пишет зоопарк.
Ранее мы рассказывали, что дочь орангутана Бату скончалась в Новосибирском зоопарке — больше года о трагедии публично не объявляли.