Дочь орангутана Бату скончалась в Новосибирском зоопарке больше года назад — о трагедии публично не объявляли

В Новосибирске стало известно о смерти орангутана Джулии — детеныша орангутанов Бату и Мишель из местного зоопарка. Об этом не сообщали официально.
Информация о смерти Джулии выяснилась случайно. Корреспондент НГС готовил материал с биографией Бату, вокруг которого разгорелись страсти из-за голосования за талисман новогодней столицы Новосибирска. В открытом доступе информацию о том, где сейчас Джулия и какое у нее состояние, найти было невозможно. Поэтому корреспондент НГС обратилась за комментариями в зоопарк.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщил, что Джулия умерла более года назад. На вопрос о причинах он не ответил и подробности не рассказал. Андрей Шило сказал, что новость про смерть Джулии зоопарк «вроде бы сообщал» и пообещал уточнить это и проверить, размещали эту печальную новость в открытом доступе или нет.
На момент публикации найти эту информацию в открытом доступе редакции не удалось. Как сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией, у Джулии могли быть проблемы с легкими из-за коронавируса животных. Последний раз ее видели в декабре 2020 года.
Последний раз зоопарк сообщал о Джулии в июле 2020 года — тогда говорилось, что ее начнут знакомить с родителями Мишель и Бату. Ее мать отказалась кормить детеныша, поэтому Джулия была на искусственном вскармливании. Джулию хотели вернуть в семью.
Сегодня мы опубликовали подробную биографию Бату — орангутана, которого новосибирцы решили сделать талисманом новогодней столицы России.