Кто такой Бату? Биография орангутана, за которого голосовал Новосибирск (он и до этого побеждал на выборах)

С чего все началось и чем закончилось

Новосибирск был объявлен новогодней столицей России на следующую зиму. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Опрос запустили на сайте мэрии.

То, что в список попал орангутан, удивило многих. Стартовав не очень хорошо, затем он покорил многих, и люди начали массово голосовать за него. У него одного из всех кандидатов появилось целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. Его слава вышла за пределы Новосибирска, а московский блогер Илья Варламов окрестил его «кандидатом от народа», призвав подписчиков голосовать. В результате Бату уверенно побеждал.

Как утверждают наши коллеги из «Тайги.инфо», такой расклад с символом новогодней столицы не устроил полпредство президента в СФО — откуда якобы поступила команда в мэрию не дать победить этому кандидату. После этого Бату обгонял сначала белый медвежонок, а потом резко в лидеры стал вырываться снежный барс. На момент прекращения голосования побеждал вновь орангутан. При этом счетчик замер на 133 тысячах проголосовавших.