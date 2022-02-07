Кто такой Бату? Биография орангутана, за которого голосовал Новосибирск (он и до этого побеждал на выборах)

В Новосибирске на первый взгляд безобидное голосование за талисман новогодней столицы России обернулось грандиозным скандалом. Агитации, накрутки, ожесточенная борьба в соцсетях закончилась тем, что «опрос» просто закрыли. Согласно данным на сайте мэрии, на тот момент горожане выбрали орангутана Бату. Новосибирский зоопарк заявил, что «против фарса» и попросил мэрию закрыть голосование. Учреждение просит не использовать их животных как талисманы. А между прочим для Бату это не первые выборы, и в 2016 году он уже становился символом Новосибирска. Мы изучили биографию этого прекрасного орангутана, который отличается умом, сообразительностью и добродушием (кстати, он придумал, как с помощью удочки добывать с гостей угощение).
С чего все началось и чем закончилось
Новосибирск был объявлен новогодней столицей России на следующую зиму. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Опрос запустили на сайте мэрии.
То, что в список попал орангутан, удивило многих. Стартовав не очень хорошо, затем он покорил многих, и люди начали массово голосовать за него. У него одного из всех кандидатов появилось целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. Его слава вышла за пределы Новосибирска, а московский блогер Илья Варламов окрестил его «кандидатом от народа», призвав подписчиков голосовать. В результате Бату уверенно побеждал.
Как утверждают наши коллеги из «Тайги.инфо», такой расклад с символом новогодней столицы не устроил полпредство президента в СФО — откуда якобы поступила команда в мэрию не дать победить этому кандидату. После этого Бату обгонял сначала белый медвежонок, а потом резко в лидеры стал вырываться снежный барс. На момент прекращения голосования побеждал вновь орангутан. При этом счетчик замер на 133 тысячах проголосовавших.
В тот же момент зоопарк выступил с официальным заявлением:
— Мы предложили новосибирцам выбрать из наших животных талисман новогодней столицы России 2023 года. Мы надеялись на искренний интерес и позитивное отношение к нашей идее. К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска: ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений.
Вице-мэр Анна Терешкова сегодня, 7 февраля, сообщила о том, что мэрия ищет новый способ определения талисмана новогодней столицы 2022 года в связи с тем, что результаты опроса на муниципальном портале «были дискредитированы». Между тем она намекнула, что в предстоящем голосовании не будет экзотических животных и вообще таких, которые не проживают в Сибири.
Кто такой Бату?
Бату — прекрасный борнейский (или по-другому калимантанский) орангутан. Этот вид внесен в международную Красную книгу и обозначен, как «находящийся под угрозой полного исчезновения». Специалисты борются за каждого представителя этого вида. Орангутан наиболее близкая человеку обезьяна по ДНК.
— В самом названии орангутанов подчёркивается их близость к человеку. В переводе с малайского языка слово «орангутан» означает «лесной человек». Орангутаны живут дольше иных гоминидов, не считая человека. В неволе известны случаи, когда особи жили дольше 60 лет, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка.
Бату родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке. Ему сейчас уже 22 года. В 2008 году его доставили в Новосибирск, и в это же время из Московского зоопарка приехал другой орангутан Захар. Эти обезьяны очень социальны и в одиночестве жить не могут. Орангутаны сразу стали всеобщими любимцами.
Бату невероятно умен. Он сообразил, как собирать с восхищенных гостей дань.
— Именно он придумал, как можно, находясь в верхней, зарешеченной части уличного павильона, выпрашивать у посетителей еду. Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти «удочки» и оценивал улов. Посторонние предметы и еда могут быть смертельно опасны для животных, поэтому «удочки» у Бату периодически изымаются. Бату понял, что сотрудники зоопарка не одобряют его предприимчивости, и потому всегда при их появлении он свои веревки убирает, — объясняли нам ранее в зоопарке.
Орангутан легко запомнил не только сотрудников, но и даже машину ныне покойного директора зоопарка Ростислава Шило. При ее приближении Бату прятал добытые упорным трудом и сообразительностью гостинцы.
— Если дать Бату футболку или рубашку, он правильно и с удовольствием ее наденет. Достаточно было показать ему, как это делается, всего лишь пару раз. Бату умеет меняться и торговаться, — отмечали в Новосибирской зоопарке. — Еще он отличается миролюбивым нравом.
В 2018 году Захара перевезли в зоопарк Екатеринбурга. Незадолго до этого в Новосибирск прибыла его сестра — Мишель, которая стала женой Бату.
Жена Бату
Мишель родилась 8 июня 2009 года в семье борнейских орангутанов, живущих в Московском зоопарке. В Новосибирский зоопарк ее привезли в 2017 году. Невеста приехала уже беременной, и вскоре у нее появился первенец — Матику. До сих пор достоверно неизвестно, что произошло, но детеныш получил травму. Целая бригада врачей боролась за него, в итоге подросшего орангутана отправили в Московский зоопарк, где его на попечение взяла приемная мама.
— Создание пар у орангутанов иногда сопровождается сложностями: самка и самец могут не понравиться друг другу. Но в случае Мишель и Бату таких проблем не было. Сразу после прибытия Мишель поселили в вольер, расположенный рядом с жилищем Бату. Уже на второй день через окошко между вольерами они протягивали друг другу руки, и Бату передавал Мишель угощения. На четвертый день знакомства их соединили в одном вольере. С тех пор они вместе. Бату очень нежно относится к Мишель, — делились в зоопарке.
Бату очень быстро обучил всем хитростям Мишель. Но вчера, когда ему принесли угощения, почему-то жадничал.
— Мишель теперь тоже умеет делать «удочки» из веревок. Бату показал ей, что если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, то на шум придут киперы и дадут изюм и орехи. Сначала Мишель пыталась его успокаивать и отвлечь, а потом поняла, что он так вымогает угощения, а вовсе не стремится разрушить их дом, — добавили в зоопарке.
Дочь Джулия
Джулия — дочь Мишель и Бату родилась 15 сентября 2019 года. Самка не стала кормить малышку, и поэтому за детенышем ухаживали сотрудники зоопарка. Джулию позже пытались вернуть в семью — процесс происходил нелегко.
— Наша Мишель — самка молодая, и у нее нет успешного опыта материнства. К тому же она сама была выкормлена искусственно. Скорее всего, эти факторы стали причиной ее отказа кормить малыша. Кстати, ее мать, самка Личиана из Московского зоопарка, на протяжении многих лет тоже отказывалась кормить своих детей. Впервые она выкормила малыша только в прошлом году. Биологи и ветеринары зоопарка уверены, что у Мишель со временем тоже все получится, — заверяли нас в учреждении.
К сожалению, Джулия заболела и умерла еще год назад. Официально Новосибирский зоопарк о трагедии не сообщал, но сегодня директор подтвердил эту печальную информацию.
Победа Бату 2016 года
Кстати, Бату уже выигрывал однажды выборы. Ранее он завоевал звание символа 2016 года, когда по китайскому календарю отмечали год Красной Обезьяны.
— Первое место в народном голосовании и звание символа 2016 года столицы Сибири завоевал орангутан Бату! За него отдали голоса 24% избирателей. Этот статный парень покорил сердца новосибирцев своими обаянием и смекалкой, — писали мы в далеком 2016 году.
Бату вручили много подарков и от души поздравили с победой.
Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.