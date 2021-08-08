Орангутану Бату из новосибирского зоопарка исполнилось 22 года — смотрим милое видео

В зоопарке сделали важное уточнение — посторонняя еда и предметы могут быть смертельно опасны для животных. Поэтому киперы стали забирать у него импровизированные «удочки». Но сообразительный Бату мгновенно всё понял — теперь при появлении работников зоопарка свои веревки он прячет.

— В 2017 году у Бату появилась Мишель — они стали прекрасной парой. Теперь она тоже умеет делать «удочки» из веревок. Он показал ей, что если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, то на шум придут киперы и дадут изюм и орехи. Сначала Мишель пыталась его успокаивать и отвлекать, а потом поняла, что он так вымогает угощения, а вовсе не стремится разрушить их дом, — добавили в зоопарке.

Работники зоопарка сравнили Бату с развитым и смышленым ребенком, ведь за ним нужен глаз да глаз. Например, он достаточно быстро научился правильно надевать рубашки и футболки — достаточно было лишь пару раз показать ему, как это делается, рассказали в группе зоопарка:



— Бату умеет меняться и торговаться. Мы не устаем удивляться его сообразительности. Еще он отличается большой любовью и нежным отношением к своей партнерше Мишель.