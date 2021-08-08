Орангутану Бату из новосибирского зоопарка исполнилось 22 года — смотрим милое видео

В воскресенье, 8 августа, орангутану Бату из Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило исполнилось 22 года. В группе зоопарка во «ВКонтакте» ему посвятили забавное поздравление и рассказали читателям об особенностях характера животного.
— Именно Бату придумал, как можно, находясь в верхней зарешеченной части уличного павильона, выпрашивать у посетителей еду. Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти «удочки» и оценивал улов, — рассказали в группе.
В зоопарке сделали важное уточнение — посторонняя еда и предметы могут быть смертельно опасны для животных. Поэтому киперы стали забирать у него импровизированные «удочки». Но сообразительный Бату мгновенно всё понял — теперь при появлении работников зоопарка свои веревки он прячет.
— В 2017 году у Бату появилась Мишель — они стали прекрасной парой. Теперь она тоже умеет делать «удочки» из веревок. Он показал ей, что если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, то на шум придут киперы и дадут изюм и орехи. Сначала Мишель пыталась его успокаивать и отвлекать, а потом поняла, что он так вымогает угощения, а вовсе не стремится разрушить их дом, — добавили в зоопарке.
Работники зоопарка сравнили Бату с развитым и смышленым ребенком, ведь за ним нужен глаз да глаз. Например, он достаточно быстро научился правильно надевать рубашки и футболки — достаточно было лишь пару раз показать ему, как это делается, рассказали в группе зоопарка:
— Бату умеет меняться и торговаться. Мы не устаем удивляться его сообразительности. Еще он отличается большой любовью и нежным отношением к своей партнерше Мишель.
Сегодня работники зоопарка обрадовали именинника особенно вкусным угощением — большой коробкой с орехами и бананами.
В мае мы рассказали трогательную историю Татьяны Певневой — сотрудница новосибирского зоопарка выкормила около 100 волчат и котят. Она рассказала НГС, как начинала работать с манулами, спасала маленькую харзу и заботилась о малыше-оцелоте.