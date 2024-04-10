В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок — очень милое видео

Детеныш пока сидит за сеткой и изучает местность Источник: Анна Новикова











В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок Гумбольдта. Детеныша увидели посетители зоопарка: он сидит за сеткой в переходе вольера. Взрослых пингвинов пока на улицу тоже не выпускают.

Пингвиненок с любопытством смотрит на улицу. Птенец сейчас еще пушистенький и пока серого цвета. Публикуем милое видео с детенышем, которое сняла постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

Источник: Анна Новикова / YouTube

До 2016 года в Новосибирском зоопарке не было пингвинов. Первыми стали пингвины Гумбольдта. Группа из семи пингвинов была доставлена в Новосибирск из Московского зоопарка.

