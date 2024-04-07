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Животные Грациозная пума показала, как нежится на солнце, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Грациозная пума показала, как нежится на солнце, — милое видео из Новосибирского зоопарка

А как вы проводите жаркие деньки?

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4 комментария
Пума передвигается легко и бесшумно

В Новосибирском зоопарке весна заставила многих животных стать активнее и чаще выходить из домиков. Так молодая самочка пумы продемонстрировала, как она легко может перемещаться по дереву.

Милое видео заснял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На ролике пума потягивается, замечает оператора и спускается чуть ниже. Но потом она передумала охотиться на гостя и решила полежать, понежиться на теплом весеннем солнце.

Приход весны дал старт заездам на самокатах, прогулкам по набережной и, конечно же, посещению местных достопримечательностей. Так, 6 апреля новосибирцы массово отправились в зоопарк.

Как вы проводите жаркие апрельские дни?

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