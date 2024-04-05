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Дороги и транспорт Электросамокаты начали выставлять в Новосибирске — их станет в этом году на 20% больше

Электросамокаты начали выставлять в Новосибирске — их станет в этом году на 20% больше

При наледи их будут блокировать

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2 комментария
В плохую погоду арендовать электросамокат не получится

Сервис кикшеринга Whoosh начал выводить электросамокаты в Новосибирске, сообщает пресс-служба компании. В этом году их станет на 20% больше. Всего компания собирается выставить более 4300 электросамокатов.

В апреле ожидается понижение ночных температур до -10... -12 градусов. В Whoosh заявили, что при наледи будут ставить город «на паузу» — то есть делать недоступными поездки, пока погода не станет лучше.

В прошлом году, по данным компании, почти 20% горожан покатались на электросамокатах и проехали около 5,5 миллиона километров. Средняя продолжительность одной поездки составила почти 12 минут.

Корреспондент НГС также обратилась с запросом в компанию Urent — будут ли они в этом году работать в Новосибирске.

В августе прошлого года у нового ЛДС в Новосибирске установили знак, запрещающий электросамокаты.

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