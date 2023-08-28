«Чтобы не было конфликтов»: у нового ЛДС в Новосибирске появился знак, запрещающий электросамокаты

Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков предположил, с чем может быть связана установка необычного знака рядом с ЛДС.



— Мы видим, что в последнее время происходит много конфликтов между самокатчиками и пешеходами. Я предполагаю, знак установили, чтобы сохранить у ЛДС именно пешеходную зону, — объясняет Вячеслав. — И со стороны водительского сообщества вижу большую настороженность: пешеход должен быть предсказуемым, но часто самокатчики вылетают на «зебру» или выскакивают на дорогу на повороте. Полагаю, такой знак нужен, чтобы не было конфликтов.

