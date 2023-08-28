«Чтобы не было конфликтов»: у нового ЛДС в Новосибирске появился знак, запрещающий электросамокаты

У нового ЛДС в Новосибирске установили знак, обязывающий спешиваться водителей электросамокатов. Его расположили у дороги — прямо возле пешеходного перехода. Фото с места читатель прислал в редакцию НГС.
Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков предположил, с чем может быть связана установка необычного знака рядом с ЛДС.
— Мы видим, что в последнее время происходит много конфликтов между самокатчиками и пешеходами. Я предполагаю, знак установили, чтобы сохранить у ЛДС именно пешеходную зону, — объясняет Вячеслав. — И со стороны водительского сообщества вижу большую настороженность: пешеход должен быть предсказуемым, но часто самокатчики вылетают на «зебру» или выскакивают на дорогу на повороте. Полагаю, такой знак нужен, чтобы не было конфликтов.
Знак «движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» ввели еще 1 марта 2023 года постановлением правительства. К СИМ относят электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и прочие средства передвижения с моторами. Знаки, запрещающие движение на СИМ, устанавливают в местах, где самокаты представляют опасность для пешеходов: в местах скопления людей, парках, исторических центрах.
Редакция также обратилась с запросом в мэрию для уточнения участка, на котором будет действовать знак.
Ранее корреспондент НГС выяснил, отменят ли в России самокаты, как это сделали в Париже.