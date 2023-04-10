Отменят ли в России самокаты, как это сделали в Париже? Мнение директора Whoosh

В России не отменят электросамокаты, как это сделали во Франции, считает один из основателей и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко. По его словам, это связано с тем, что между французской и российской моделью работы кикшеринговых компаний есть существенные отличия.
В Париже на всеобщем референдуме 90% проголосовавших приняли решение прекратить аренду самокатов с
— Во-первых, во Франции проголосовало небольшое количество жителей. Там проголосовало
В Европе и Америке большинство кикшеринговых компаний используют модель, которая называется free-flow (перевод с английского языка «свободное движение»). Компания по аренде самокатов не контролирует, куда пользователь ставит самокат, и не делает для них парковки.
— У нас есть виртуальные парковки. Место, куда ты обязательно должен приехать и припарковаться. Нам кажется, модель free-flow породила много проблем в городе, и очень правильно, что регулирование в России было выстроено таким образом, что самокаты остаются в местах парковок и не создают большого хаоса, — отметил основатель Whoosh.
Дмитрий Чуйко добавил, что в России также нанимают операторов, которые наводят порядок в городе и расставляют самокаты по нужным местам.
— Модель с free-flow с точки зрения операции, по нашему мнению, несколько неправильна. Когда самокаты во всех дворах как попало стоят, то сложнее зарядить, забрать в сервисный центр. И они пропадают, стоят где-то неделями, — объяснил Дмитрий.
Как уточнил директор кикшеринговой компании, за порядком в городах России следит в том числе и администрация города. В интересах компаний, чтобы электросамокаты вписались в городской ландшафт.
В начале апреля компания Whoosh открыла сезон в Новосибирске. В городе заметили эти транспортные средства, которые пользователи оставили в неположенных местах.
В этом году в силу вступают новые правила ПДД, которые распространяются на средства индивидуальной мобильности, в том числе на электросамокаты. Объясняем, какую ответственность и за какие нарушения будут нести пользователи.