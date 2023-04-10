Отменят ли в России самокаты, как это сделали в Париже? Мнение директора Whoosh

— Во-первых, во Франции проголосовало небольшое количество жителей. Там проголосовало 7–8% от общего числа. Второй момент: в Париже модель, по которой работали кикшеринги, другая. Не такая, как мы используем в Москве и в России, — рассказал Дмитрий Чуйко.



В Европе и Америке большинство кикшеринговых компаний используют модель, которая называется free-flow (перевод с английского языка «свободное движение»). Компания по аренде самокатов не контролирует, куда пользователь ставит самокат, и не делает для них парковки.

