СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дняВолна загадочных смертей
Все новости
Все новости

Отменят ли в России самокаты, как это сделали в Париже? Мнение директора Whoosh

На референдуме во Франции большинство проголосовало за запрет кикшеринга

787

В этом году в Новосибирске уже заметили первые самокаты на улицах

Поделиться

В России не отменят электросамокаты, как это сделали во Франции, считает один из основателей и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко. По его словам, это связано с тем, что между французской и российской моделью работы кикшеринговых компаний есть существенные отличия.

В Париже на всеобщем референдуме 90% проголосовавших приняли решение прекратить аренду самокатов с 1 сентября, сообщает ТАСС. Как считает один из основателей кикшеринговой компании Whoosh Дмитрий Чуйко, в России такого сценария не будет.

— Во-первых, во Франции проголосовало небольшое количество жителей. Там проголосовало 7–8% от общего числа. Второй момент: в Париже модель, по которой работали кикшеринги, другая. Не такая, как мы используем в Москве и в России, — рассказал Дмитрий Чуйко.

В Европе и Америке большинство кикшеринговых компаний используют модель, которая называется free-flow (перевод с английского языка «свободное движение»). Компания по аренде самокатов не контролирует, куда пользователь ставит самокат, и не делает для них парковки.

— У нас есть виртуальные парковки. Место, куда ты обязательно должен приехать и припарковаться. Нам кажется, модель free-flow породила много проблем в городе, и очень правильно, что регулирование в России было выстроено таким образом, что самокаты остаются в местах парковок и не создают большого хаоса, — отметил основатель Whoosh.

Дмитрий Чуйко добавил, что в России также нанимают операторов, которые наводят порядок в городе и расставляют самокаты по нужным местам.

— Модель с free-flow с точки зрения операции, по нашему мнению, несколько неправильна. Когда самокаты во всех дворах как попало стоят, то сложнее зарядить, забрать в сервисный центр. И они пропадают, стоят где-то неделями, — объяснил Дмитрий.

Как уточнил директор кикшеринговой компании, за порядком в городах России следит в том числе и администрация города. В интересах компаний, чтобы электросамокаты вписались в городской ландшафт.

В начале апреля компания Whoosh открыла сезон в Новосибирске. В городе заметили эти транспортные средства, которые пользователи оставили в неположенных местах.

В этом году в силу вступают новые правила ПДД, которые распространяются на средства индивидуальной мобильности, в том числе на электросамокаты. Объясняем, какую ответственность и за какие нарушения будут нести пользователи.

СамокатыЭлектросамокатыКикшеринг
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter