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Первые электросамокаты заметили на улицах Новосибирска — можно ли уже кататься?

Компания проката готовится к открытию сезона

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Компания Whoosh начала подготовку к летнему сезону

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Новосибирцы на улицах города 5 апреля заметили первые электросамокаты компании Whoosh. По словам читательницы НГС Елены, самокаты стоят на пересечении улиц Ленина и Советской.

— Шла утром на работу, когда на углу увидела сразу семь электросамокатов Whoosh, — пояснила читательница.

Корреспондент НГС обратился в компанию Whoosh за комментарием по данной ситуации. По словам диспетчера, в Новосибирске началась подготовка к открытию сезона проката.

— Мы пока выставляем самокаты на улицах города, но сейчас вы не сможете взять их в аренду. Точную дату старта сезона подсказать пока не могу, но планируем, что уже в ближайшие дни откроем сезон. Сообщение об открытии придет всем пользователям, у которых есть наше приложение, — пояснил диспетчер.

Напомним, что в прошлом году первые электросамокаты на улицах города заметили 3 апреля. В 2022 году количество самокатов компании Whoosh в Новосибирске составило 3 тысячи единиц.

ЭлектросамокатыWhooshНовосибирск
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