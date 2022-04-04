В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов — сколько будем платить в этом году

В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, первые самокаты появились на улицах города вчера,
Зима выдалась затяжной, и сезон пришлось начинать в условиях таяния снега. При ухудшении погодных условий прокатчики обещали приостановить работу. В таком случае самокаты останутся на улицах, но будут недоступны для аренды.
В новом сезоне Whoosh увеличил зона покрытия в Калининском районе и в спальных районах города. Одновременно продолжит действовать система медленных зон. В местах повышенного пешеходного трафика (к ним относят район НОВАТа, улицу Ленина, Первомайский сквер) максимальная скорость движения на арендованном самокате составит
В базовом тарифе старт поездки стоит
В новом сезоне Whoosh планирует устраивать уроки управления самокатами на улицах Новосибирска — для этого возле пунктов аренды будут находиться инструкторы.
В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов. Предлагаем вспомнить, что из этого вышло.
В конце марта мы сообщали, что Верховный суд разрешил приравнивать электросамокаты к мопедам. Самокаты могут считаться источником повышенной опасности.