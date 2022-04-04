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В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов — сколько будем платить в этом году

В этом году самокатов будет больше

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В некоторых городских зонах будет действовать ограничение скорости

В некоторых городских зонах будет действовать ограничение скорости

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В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, первые самокаты появились на улицах города вчера, 3 апреля. В этом году их количество вырастет на 50% и составит около 3 тысяч единиц.

Зима выдалась затяжной, и сезон пришлось начинать в условиях таяния снега. При ухудшении погодных условий прокатчики обещали приостановить работу. В таком случае самокаты останутся на улицах, но будут недоступны для аренды.

В новом сезоне Whoosh увеличил зона покрытия в Калининском районе и в спальных районах города. Одновременно продолжит действовать система медленных зон. В местах повышенного пешеходного трафика (к ним относят район НОВАТа, улицу Ленина, Первомайский сквер) максимальная скорость движения на арендованном самокате составит 15 км/ч. В Центральном парке прокатиться на самокатах Whoosh вовсе не получится. При въезде в зону пользователь услышит звуковой сигнал и самокат автоматически снизит скорость или остановится. При выезде из зоны скоростной режим станет прежним.

В базовом тарифе старт поездки стоит 50 рублей, минута — 6 рублей. Конечная стоимость поездки будет зависеть от ряда факторов: спроса числа доступных самокатов, их заряда. Для постоянных пользователей сервиса предусмотрен тариф — с ней не оплачивается старт поездки.

В новом сезоне Whoosh планирует устраивать уроки управления самокатами на улицах Новосибирска — для этого возле пунктов аренды будут находиться инструкторы.

В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов. Предлагаем вспомнить, что из этого вышло.

В конце марта мы сообщали, что Верховный суд разрешил приравнивать электросамокаты к мопедам. Самокаты могут считаться источником повышенной опасности.

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