В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов — сколько будем платить в этом году

В Новосибирске стартовал сезон проката электросамокатов. Как сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, первые самокаты появились на улицах города вчера, 3 апреля . В этом году их количество вырастет на 50% и составит около 3 тысяч единиц.

Зима выдалась затяжной, и сезон пришлось начинать в условиях таяния снега. При ухудшении погодных условий прокатчики обещали приостановить работу. В таком случае самокаты останутся на улицах, но будут недоступны для аренды.