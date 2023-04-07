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Новосибирцы разбросали по городу арендные самокаты — кто их будет убирать

Оставленные средства передвижения замечают на разных улицах

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Брошенные самокаты заметили на улице Большевисткой, на проспекте Дзержинского, на Троллейной и многих других

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Жители Новосибирска столкнулись с тем, что по городу разбросаны электросамокаты компании Whoosh. Об этом очевидцы написали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Брошенные хаотично арендные самокаты заполняют городские улицы, хотя официально сезон кикшеринга в Новосибирске открылся всего несколько дней назад, — говорится в сообщении.

По словам пользователей, брошенные самокаты заметили на улице Большевистской, на проспекте Дзержинского, на Троллейной и других.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании Whoosh за комментарием по ситуации.

— Все наши самокаты объединены в систему и мы видим их расположение, в том числе, конечно, если они припаркованы не по правилам. Новосибирск — это большой город, поэтому в течение дня возможны отдельные инциденты, когда сотрудники Whoosh еще не успели приехать на точку и навести порядок на парковке. Но это означает, что в ближайшее время они прибудут на место и устранят непорядок, — пояснили в компании.

Как отметили в сервисе, его сотрудники в круглосуточном режиме следят за самокатами и в случае обнаружения брошенного устройства транспортируют его на специальную парковку.

Ранее стало известно, за что будут штрафовать самокатчиков и где им больше нельзя ездить.

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