Новосибирцы разбросали по городу арендные самокаты — кто их будет убирать

Жители Новосибирска столкнулись с тем, что по городу разбросаны электросамокаты компании Whoosh. Об этом очевидцы написали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Брошенные хаотично арендные самокаты заполняют городские улицы, хотя официально сезон кикшеринга в Новосибирске открылся всего несколько дней назад, — говорится в сообщении.
По словам пользователей, брошенные самокаты заметили на улице Большевистской, на проспекте Дзержинского, на Троллейной и других.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании Whoosh за комментарием по ситуации.
— Все наши самокаты объединены в систему и мы видим их расположение, в том числе, конечно, если они припаркованы не по правилам. Новосибирск — это большой город, поэтому в течение дня возможны отдельные инциденты, когда сотрудники Whoosh еще не успели приехать на точку и навести порядок на парковке. Но это означает, что в ближайшее время они прибудут на место и устранят непорядок, — пояснили в компании.
Как отметили в сервисе, его сотрудники в круглосуточном режиме следят за самокатами и в случае обнаружения брошенного устройства транспортируют его на специальную парковку.
Ранее стало известно, за что будут штрафовать самокатчиков и где им больше нельзя ездить.