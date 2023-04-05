За что будут штрафовать самокатчиков и где им больше нельзя ездить: разбор новых правил

С 1 марта в России начали действовать поправки в ПДД. Они касаются электросамокатов: теперь им официально нельзя гонять на большой скорости по тротуарам, а еще бездумно выезжать на проезжую часть. Что изменится в жизни самокатчиков? И за что их могут оштрафовать? Ответы смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.
Главное, что официально зафиксировали правила — это максимальная скорость. В общем случае для электросамокатов она составляет 25 км/ч, но многие сервисы проката ограничивают скорость еще сильнее. В парках и особо проходимых зонах прокатный транспорт не поедет быстрее 15 км/ч.
В ПДД электросамокаты, гироскутеры и моноколёса теперь объединены под единым названием — средства индивидуальной мобильности (СИМы). Несмотря на наличие мотора, СИМы не считаются механическими транспортными средствами, как, например, мопеды или мотоциклы, если мощность их двигателя не превышает 0,25 кВт.
Ездить электросамокаты должны по велодорожкам. Если их нет — по тротуарам. И только в крайнем случае можно выезжать на дорогу, но двигаться только по ее правому краю, не мешая машинам и не обгоняя их (а раньше бывало и такое!).
Раз самокат теперь официально считается транспортным средством, то на водителя распространяется требование быть трезвым за рулем (такое же правило действует и для велосипедистов). За нарушение вас вправе оштрафовать по части 2 и 3 статьи 12.29 КоАП (штраф от 800 до 1500 рублей).
Поправки коснулись и других правил дорожного движения. Прочитайте, что теперь будет с новыми знаками и круговым движением.