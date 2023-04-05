За что будут штрафовать самокатчиков и где им больше нельзя ездить: разбор новых правил

Раз самокат теперь официально считается транспортным средством, то на водителя распространяется требование быть трезвым за рулем (такое же правило действует и для велосипедистов). За нарушение вас вправе оштрафовать по части 2 и 3 статьи 12.29 КоАП (штраф от 800 до 1500 рублей).