Новосибирцы выстроились в длинные очереди к кассам зоопарка — у одного из вольеров ажиотаж

Сегодня работают все кассы, но все же перед входом образовалась толпа

Приход весны дал старт заездам на самокатах, прогулкам по набережной и конечно же посещение местных достопримечательностей. Так 6 апреля новосибирцы массово отправились в зоопарк им. Р.А. Шило. Как рассказала главный редактор НГС Марина Малкова, которая вместе с детьми посетила зоопарк, сибиряки выстраиваются в огромную очереди, чтобы посмотреть на животных.

— Такое ощущение, что в зоопарк приехал весь город. Троллейбус №2, который идет в сторону зоопарка был переполненный, едут все с детьми. На кассах очереди, при этом работают все окна, видимо не все знают, что можно купить электронный билет и спокойно пройти, — рассказала Марина Малкова.