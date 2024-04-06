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Животные Новосибирцы выстроились в длинные очереди к кассам зоопарка — у одного из вольеров ажиотаж

Новосибирцы выстроились в длинные очереди к кассам зоопарка — у одного из вольеров ажиотаж

Многие пришли в зоопарк вместе с детьми

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Сегодня работают все кассы, но все же перед входом образовалась толпа

Приход весны дал старт заездам на самокатах, прогулкам по набережной и конечно же посещение местных достопримечательностей. Так 6 апреля новосибирцы массово отправились в зоопарк им. Р.А. Шило. Как рассказала главный редактор НГС Марина Малкова, которая вместе с детьми посетила зоопарк, сибиряки выстраиваются в огромную очереди, чтобы посмотреть на животных.

В зоопарке много детей
А тем временем, температура воздуха за окном +15 градусов
На центральных дорожках зоопарка сухо, а вот по дорожкам в глубине бегут ручьи
Некоторые посетители устраивают пикники на свежем воздухе

— Такое ощущение, что в зоопарк приехал весь город. Троллейбус №2, который идет в сторону зоопарка был переполненный, едут все с детьми. На кассах очереди, при этом работают все окна, видимо не все знают, что можно купить электронный билет и спокойно пройти, — рассказала Марина Малкова.

Больше всего посетителей собралось у вольера с белыми медведями
Белка и Стрелка сегодня в центре внимания

Как отметила Марина, на территории зоопарка также много людей. Большинство посетителей пришли с детьми.

Дети с удовольствием наблюдают за обитателями зоопарка
Родители вместе с детьми гуляют по зоопарку

Ранее в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило объявили о декаде пожилого человека. С апреля пенсионеры смогут посещать учреждение бесплатно.

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