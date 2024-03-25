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Животные Посетители смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк в апреле — кому доступна акция

Посетители смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк в апреле — кому доступна акция

Акция продлится с 1 по 22 апреля

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Бесплатно сходить в зоопарк и посмотреть на животных смогут пенсионеры и люди с инвалидностью

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило объявили о декаде пожилого человека. С апреля пенсионеры смогут посещать учреждение бесплатно.

— С 1 апреля по 22 апреля в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту при предъявлении подтверждающего документа вход бесплатный. Женщины с 55 лет, мужчины от 60 года, — пояснили в зоопарке.

Также в эти даты бесплатно зоопарк могут посетить люди с инвалидностью всех групп. Эту акцию Новосибирский зоопарк проводит с 2008 года.

На прошлой неделе в Новосибирске бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки. Как рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило, медведи спали четыре месяца.

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Зоопарк Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Декада пожилых людей
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