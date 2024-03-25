Посетители смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк в апреле — кому доступна акция

Бесплатно сходить в зоопарк и посмотреть на животных смогут пенсионеры и люди с инвалидностью

— С 1 апреля по 22 апреля в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту при предъявлении подтверждающего документа вход бесплатный. Женщины с 55 лет, мужчины от 60 года, — пояснили в зоопарке.

