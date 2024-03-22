Теперь будут отъедаться: бурые медведи вышли из четырехмесячной спячки в зоопарке Новосибирска

Медведи спали четыре месяца Источник: Новосибирский зоопарк / Телеграм-канал











В Новосибирске бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки. Как рассказали в зоопарке имени Р. А. Шило, медведи спали четыре месяца. Животные ненадолго просыпались в теплые дни февраля, пили воду и потом снова крепко засыпали. Так представители вида ведут себя и в дикой природе.

— Долгая сибирская зима подошла к концу, и всем, кто спал в холода, пришло время просыпаться. Зоологи, работающие с бурыми медведями, рассказывают, что Леха и Валя постепенно выходили из спячки. Весеннее пробуждение началось 9 марта. Мишкам стали приносить корм, и они с каждым днем бодрствовали всё дольше и дольше. 20 марта они окончательно проснулись и вышли из своих берлог на улицу, — рассказали в телеграм-канале зоопарка.

Медведи немного похудели Источник: Новосибирский зоопарк / Телеграм-канал











На улице медведи подышали свежим воздухом, попробовали снег и обошли свои вольеры. Сейчас Леха и Валя выглядят похудевшими. Теперь они будут пополнять запасы, которые потратили во время спячки. Они едят свои любимые каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье.

Гималайская медведица также провела время в спячке Источник: Новосибирский зоопарк / Телеграм-канал











Как добавили в новосибирском зоопарке, из вольера на прогулку вышла и гималайская медведица Челси.

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