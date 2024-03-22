НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

зап.

 751мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

СРОЧНО

Кологривого снова привезли в суд

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Кто жаловался на чиновников
Дома, о которых все говорят
Запрет на мигрантов в такси
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Животные Барсук вышел из спячки и укусил женщину в Новосибирской области

Барсук вышел из спячки и укусил женщину в Новосибирской области

Животное поймали и отправили в спецучреждение

175
Написать комментарий
Барсука поймали и отправили на осмотр

В Новосибирской области барсук укусил сибирячку в Тогучине. Животное заметили рядом с железнодорожным вокзалом.

В «Тогучинской газете» со ссылкой на управление ветеринарии рассказали, что к властям обратилась одна из жительниц. Информацию об укусе подтвердили свидетели. После получения сообщения от местной жительницы на место оперативно выехала группа, которая вооружилась специальным духовым ружьем.

— Но барсук уже успел перейти подвесной мост реки Иня и направился в центр города. Сотрудники поспешили за ним в объезд. Зверь оказался не робкого десятка и отправился обратно. В конце концов люди его настигли и «выстрелили». Через пару минут он был обездвижен у ближайшего частного дома, подействовал препарат для наркоза. Его изолировали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение, — рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.

За барсуком будут какое-то время наблюдать. Если специалисты выяснят, что животное не заражено бешенством, то его выпустят в дикую природу. В управлении ветеринарии напомнили, что диких животных нельзя гладить и лучше обходить стороной.

На прошлой неделе в Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка заметили пушистого зверька на дереве. По словам местных, животное рычало.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Барсуки Укус Ветеринария Тогучин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Марат, 44

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление