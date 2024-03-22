Барсук вышел из спячки и укусил женщину в Новосибирской области

Барсука поймали и отправили на осмотр Источник: «Тогучинская газета»











В Новосибирской области барсук укусил сибирячку в Тогучине. Животное заметили рядом с железнодорожным вокзалом.

В «Тогучинской газете» со ссылкой на управление ветеринарии рассказали, что к властям обратилась одна из жительниц. Информацию об укусе подтвердили свидетели. После получения сообщения от местной жительницы на место оперативно выехала группа, которая вооружилась специальным духовым ружьем.

— Но барсук уже успел перейти подвесной мост реки Иня и направился в центр города. Сотрудники поспешили за ним в объезд. Зверь оказался не робкого десятка и отправился обратно. В конце концов люди его настигли и «выстрелили». Через пару минут он был обездвижен у ближайшего частного дома, подействовал препарат для наркоза. Его изолировали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение, — рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.



За барсуком будут какое-то время наблюдать. Если специалисты выяснят, что животное не заражено бешенством, то его выпустят в дикую природу. В управлении ветеринарии напомнили, что диких животных нельзя гладить и лучше обходить стороной.

На прошлой неделе в Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка заметили пушистого зверька на дереве. По словам местных, животное рычало.

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