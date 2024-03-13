Сидел на дереве и рычал: в микрорайоне Лесоперевалка заметили пушистого соболя — зверьки все чаще гуляют по городу

— Соболь будет делать свои дела там, где захочет, лазать везде. Например, если натянута веревка, может залезть по ней. Если доберется до натяжного потолка и найдет дырочку, залезет в нее и будет ходить внутри. Любое экзотическое животное требует определенных знаний. Часто возникают проблемы, и люди считают, что раз животное дикое или полудикое, значит, ему будет лучше на воле, и выпускают, — объяснила Елена Журавлева.