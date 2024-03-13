Сидел на дереве и рычал: в микрорайоне Лесоперевалка заметили пушистого соболя — зверьки все чаще гуляют по городу

В Новосибирске в микрорайоне Лесоперевалка заметили пушистого зверька на дереве, по словам местных, животное рычало. Как рассказала НГС специалист, на ветке, вероятно, был соболь.
Жители частного сектора на Лесоперевалке объяснили, что заметили зверька вчера, 12 марта. Они переживают не только за животное, но и за кошек и кур, которых держат в домах. Учредитель благотворительного фонда помощи куньим Елена-Эльга Журавлева объяснила, что, скорее всего, жители Лесоперевалки увидели соболя, которого купили на звероферме и держали, как домашнего питомца. При этом соболь и норка агрессивно относятся к людям, приручить, как хорька, их практически невозможно.
— Соболь будет делать свои дела там, где захочет, лазать везде. Например, если натянута веревка, может залезть по ней. Если доберется до натяжного потолка и найдет дырочку, залезет в нее и будет ходить внутри. Любое экзотическое животное требует определенных знаний. Часто возникают проблемы, и люди считают, что раз животное дикое или полудикое, значит, ему будет лучше на воле, и выпускают, — объяснила Елена Журавлева.
При этом, по словам специалиста, к природе адаптируются не все животные, которые выросли на звероферме, но если зверька попытаться поймать, то он будет агрессивно относиться к людям. Соболей запрещено прикармливать и лучше не отлавливать.
— Сейчас Новосибирская агломерация наступает на ареалы обитания диких куний. Они всегда обитали в сельском районе, строят новые микрорайоны, в том числе в пойме реки, животных потеснили. Звери уходят вглубь, а многие адаптируются к жизни в городе, поэтому куньи чаще появляются в городе, — рассказала специалист. — В частном секторе разгулье, кур держат, на помойках крысы есть, котята, щенки.
Елена также добавила, что если соболя или куницы разведутся в городе, то белок может, потому что для куньих это обычная добыча.
В октябре на Новосибирскую Гидроэлектростанцию пробрался соболь. Зверек бегал по промышленной зоне и с любопытством наблюдал за сотрудником.