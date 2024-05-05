Скоро сезон: когда картошка, зелень и арбузы полезнее всего — нужный график в одной картинке

В зелени есть много полезных веществ, при этом калорий в ней очень мало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские садоводы уже активно работают на своих участках, а значит, что совсем скоро на прилавках можно будет найти свежие фрукты, овощи и зелень. Но в Новосибирске из-за сурового климата многие сорта не растут, поэтому горожане могут только приобретать привозные продукты. Те, которые выращены в сезон, отличаются особо насыщенным вкусом и пользой. НГС поговорил с нутрициологами Ольгой Баян и Натальей Кониной о том, в какие месяцы на какие продукты стоит обратить особое внимание.

Польза сезонных плодов

Как рассказала нутрициолог Ольга Баян, если выбирать овощи, фрукты и зелень по сезону, то можно получить от них максимальную пользу для здоровья. Это связано с тем, что сезонные плоды собирают созревшими, чаще без применения дополнительной химии, а затем доставляют на продажу.



Ольга Баян — нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения, wellness-коуч, член Национального объединения нутрициологов и укрепления здоровья.



— В этом случае присутствует значительно меньший риск вместе с желаемым продуктом получить порцию пестицидов или нитратов, которые используют с целью стимуляции созревания. Но польза таких овощей и фруктов под большим сомнением, как и их свойства — вкус чаще всего ненасыщенный, а использованные для созревания химикаты могут вызывать неприятные последствия в виде отравлений и аллергий, — объяснила Ольга Баян.

В сезонных ягодах сохраняется много полезных веществ даже при заморозке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кроме этого есть разница между местными и завозными плодами. Из-за долгой логистики, воздействия света, кислорода, температуры или неправильного хранения, количество витаминов может снижаться.

Еще один плюс свежих фруктов и ягод в том, что их можно заморозить и есть зимой, когда свежих местных плодов найти не получится.

При этом новосибирский нутрициолог Наталья Конина, отвечая на вопрос о разнице между свежими и тепличными плодами, подчеркивает, что нужно учитывать некоторые аспекты.



Наталья Конина — нутрициолог, health-коуч, специалист по немедикаментозному оздоровлению.



— Это вопрос, на который очень сложно ответить в силу того, что мы попросту не знаем, как заботится о почвах и чем обрабатывает овощи конкретный фермер. То есть важно анализировать два параметра: применение химикатов, их содержание в продукте, а также насыщение почв полезными веществами. К сожалению, конечный потребитель попросту не сможет оценить эти два параметра, — говорит специалист.



Выбор по сезонам

Как отмечает Ольга Баян, весной на прилавках появляются первые сезонные фрукты, ягоды, овощи, которые вырастили в естественных условиях. Если включить их в рацион, то это поможет справиться с гиповитаминозом, то есть со сниженным уровнем микронутриентов в организме.



В конце апреля — начале мая начинается сезон свежей зелени. Она выступает важным источником пищевых волокон, витаминов С, Е, А, магния, витаминов группы В, железа. В этот период можно есть свежий шпинат, рукколу, укроп, щавель, зеленый лук, а чуть позже — черемшу. Количество калорий в них минимальное, поэтому зелень подойдет тем, кто следит за фигурой.



Также уже начался сезон молодой спаржи, которая богата содержанием витамина К, калия, меди и марганца. В мае уже безопасно есть редис, который может также разнообразить свежие овощные салаты. В последний весенний месяц на прилавках можно найти сезонные огурцы, зеленый горошек, картофель, черешню, клубнику, абрикосы, которые привезены с юга России или из ближнего зарубежья.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Наталья Конина отмечает, что в апреле-мае, особенно в Новосибирске, как правило в пищу употребляют овощи и фрукты, оставшиеся с прошлого сезона: картофель, свеклу, морковь, лук, чеснок, пастернак и то, что заморозили. Из фруктов на прилавках встречаются зимние сорта яблок и груш: Смирненко, Фуджи, Голден, Конференция. В Новосибирске в мае можно найти молодую капусту из открытого грунта, привезенную из теплых регионов. А также лук, редис, чеснок, зелень, в конце месяца — молодой картофель и клубнику. С середины июня на прилавках уже появляются свежие огурцы, помидоры, перцы, вишня, черешня, яблоки, груша, алыча, слива, персики и нектарины.



— Также июнь — самое время для стручковой фасоли, зелени вроде петрушки, базилика, кинзы. И их влияние на организм (оптимизация пищеварения, антиоксидантные свойства, укрепление иммунитета), и насыщенный вкус и аромат в это время на пике. Конец июня, июль — время ягод. Клубника, малина, смородина, крыжовник, черника, вишня — неоспоримые чемпионы в количестве и качестве витамина С и многих других, — говорит Ольга Баян.



По словам специалиста, самые вкусные и полезные овощи в этот период — горох, кабачки, сельдерей, хотя и чуть раньше их тоже можно начинать включать в свой рацион.



Самые ценные для здоровья плоды созревают в июле — августе. Среди них белокочанная, цветная и брюссельская капуста, брокколи, бобовые, морковь, свекла, баклажаны, редька, лук. Также уже можно собирать урожай молодого картофеля. Хотя по поводу этого корнеплода можно услышать много споров.



— Распространено мнение, что это не лучший продукт для здоровья, однако на деле он является прекрасным источником сложных углеводов, все дело — в способах приготовления, — отметила Ольга Баян.



Арбузный вопрос

Один из самых популярных фруктов лета — арбуз (хотя на самом деле плод относится к ягодам). Но часто возникают споры о том, когда их лучше есть.

Арбузы советуют покупать во второй половине лета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Есть ранние сорта арбузов, которые могут появиться на прилавках уже в конце июня, — объясняет Наталья Конина. — И здесь важно понимать, что ранние арбузы очень дорогие. И некоторые фермеры могут «мудрить», и что-то добавлять для роста, чтобы снизить конечную стоимость продукта. Поэтому лучше начинать покупать арбузы в конце июля. Тогда снижаются риски приобретения не самых полезных веществ вместе с арбузом, плюс стоимость уже становится приемлемой. Но в этом году весна ранняя, поэтому скорее всего уже в середине июля можно будет спокойно покупать арбузы.



Ольга Баян также отмечает, что в России самые насыщенные по вкусу и витаминам арбузы выращивают в Ростове и Астрахани, и дозревают они в августе. В этом месяцы риски ошибиться и употребить большое количество нитратов самые низкие. Если хочется поесть арбузы раньше, то лучше отдавать предпочтение иранским арбузам. В этой стране их выращивают все четыре сезона, но из-за логистики такой пользы и вкуса, как у локальных арбузов в августе, все же не получить.



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