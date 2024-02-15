«Шило на мыло»: когда стоит менять коровье молоко на альтернативное — объяснение нутрициологов

Продукт глубокой переработки

Нутрициолог Наталья Конина объяснила, что и обычное коровье молоко, и растительное проходит серьезную промышленную переработку. Поэтому нужно контролировать их количество в своем меню — такие продукты не стоит делать основой рациона.

Наталья Конина — новосибирский нутрициолог, health-коуч, специалист по немедикаментозному оздоровлению.



— Коровье молоко проходит гомогенизацию, пастеризацию, может храниться месяцами без холодильника. Часть молока в магазинах — порошковое, — говорит специалист. — Растительное молоко — это тоже переработанный продукт, который хранится длительно. Если мы, допустим, сделаем такое дома, то оно будет храниться короткий срок, начнет портиться. Магазинные варианты хранятся долго.

