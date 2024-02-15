«Шило на мыло»: когда стоит менять коровье молоко на альтернативное — объяснение нутрициологов

В последнее время растительное молоко набирает популярность. Одни заменяют им обычное из-за непереносимости лактозы, другие прислушиваются к советам интернет-гуру, а третьим просто нравится вкус. О том, насколько оправдана такая замена и чем может быть опасно растительное молоко, НГС поговорил с экспертами по питанию Натальей Кониной и Ольгой Баян. Читайте, кому действительно стоит отказаться от обычного молока, и каких правил стоит придерживаться, если вы перешли на растительное.
Продукт глубокой переработки
Нутрициолог Наталья Конина объяснила, что и обычное коровье молоко, и растительное проходит серьезную промышленную переработку. Поэтому нужно контролировать их количество в своем меню — такие продукты не стоит делать основой рациона.
Наталья Конина — новосибирский нутрициолог, health-коуч, специалист по немедикаментозному оздоровлению.
— Коровье молоко проходит гомогенизацию, пастеризацию, может храниться месяцами без холодильника. Часть молока в магазинах — порошковое, — говорит специалист. — Растительное молоко — это тоже переработанный продукт, который хранится длительно. Если мы, допустим, сделаем такое дома, то оно будет храниться короткий срок, начнет портиться. Магазинные варианты хранятся долго.
Наталья Конина отмечает, что особых преимуществ у растительного молока перед коровьим нет. Кроме этого, молоко из орехов и круп — это более многосоставный продукт. Некоторые производители добавляют в напиток консерванты, подсластители, загустители, ароматизаторы, сахар.
— Сейчас очень модно заменять коровье молоко на растительное, но возникает вопрос пользы такой замены, — отмечает нутрициолог. — В основном это шило на мыло, если мы говорим о случае, когда человек покупал в магазине коровье молоко, потом прочитал какой-нибудь пост о его вреде, и теперь покупает растительное. В таком случае никакой пользы для себя человек не делает.
Нутрициолог Ольга Баян также говорит о том, что отказ от коровьего молока оправдан в том случае, если у человека есть непереносимость лактозы. Но такой диагноз требует подтверждения.
Ольга Баян — нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения, wellness-коуч, член Национального объединения нутрициологов и укрепления здоровья.
— Часто люди сами отказываются от молочных продуктов, считая, что их употребление провоцирует ряд проблем с кожей или с ЖКТ. Здесь очень важно понять, что реакция на цельное молоко или отдельные молочные продукты не всегда требует исключения всей группы, — объяснила Ольга Баян.
Так как молоко проходит разные виды обработки, то в готовых продуктах лактоза может отсутствовать, потому что разрушается при ферментации. Поэтому, объясняет нутрициолог, нужно понять, из-за чего именно у человека возникает неприятная реакция.
— Молочные продукты — прекрасный источник белка, кальция, фосфора, витамина D и многих других важных микронутриентов, и полное их исключение несет больше вреда, чем пользы, — считает нутрициолог.
Если хочется альтернативы
По мнению специалистов, найти качественное по составу растительное молоко непросто. Ольга Баян отметила, что в такие напитки могут добавлять дополнительные жир и сахар. При этом овсяное и рисовое молоко — источники быстрых углеводов, потому что в состав входит мука из этих злаков, а дополнительная углеводная нагрузка может провоцировать алиментарно-ассоциированные заболевания.
Алиментарно-ассоциированными заболеваниями называют болезни, связанные с приемом пищи. Их могут вызывать дисфункции ЖКТ, однообразное питание, несбалансированный рацион, употребление продуктов, которые мешают усвоению пищевых веществ. Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует соблюдать калорийность рациона и делать питание разнообразным.
— Многие любят заменять обычное молоко кокосовым, тем самым очень увеличивая калорийность своих напитков. Оно действительно значительно калорийнее обычного. Кроме того, богато насыщенными жирами, которые могут быть причиной повышения уровня «плохого» холестерина и требуют ограничения потребления, — отметила Ольга Баян.
По словам специалиста, если человек хочет заменить коровье молоко альтернативным, и желание оправданно, то лучше обратить внимание на ореховое. Но стоит внимательно изучать его состав: в качественном должны быть только вода и сами орехи. Допустимо наличие семян подсолнечника, которые увеличивают питательность напитка.
Наталья Конина отмечает, что лучше готовить растительное молоко дома. Но даже с ним нужно соблюдать меру: например, в миндале содержатся оксалаты — это вещества, которые могут провоцировать образование камней в почках у людей с предрасположенностью к этому.
— Поэтому точно не стоит зацикливаться на каком-то одном продукте и думать, что он какой-то супер сбалансированный. Очень важно ко всему относиться с мерой и не употреблять постоянно, — отметила специалист.
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