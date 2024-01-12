Парное или пастеризованное? Какое молоко полезно и кому от него лучше отказаться — объяснение экспертов

Нагреть, но не кипятить

Молоко и молочные продукты, по информации Роспотребнадзора, обладают высоким показателем пищевой ценности. В них содержатся важные для организма вещества, которые хорошо усваиваются, — в частности, витамины A, D, группы B и кальций. Также такие продукты отличаются большим количеством животного белка — источника незаменимых аминокислот.



Несмотря на пользу, молоко может и нанести вред. Продукт ненадлежащего качества — причина острых кишечных инфекций. Это связано с тем, что молоко относится к скоропортящимся продуктам, в которых создается благоприятная среда для быстрого размножения бактерий. Также через сырое молоко могут передаваться опасные инфекции.