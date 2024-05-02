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Здоровье Кризис-2024 эксперт Из аптек продолжают пропадать важные лекарства. Почему в России все еще не наладили их производство

Из аптек продолжают пропадать важные лекарства. Почему в России все еще не наладили их производство

Росздравнадзор утверждает, что всего хватает с запасом. Однако на полках этого не видно

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В последнее время государство старается заменить зарубежные препараты на отечественные

В последнее время из аптек по всей России регулярно пропадают важные препараты. В первые дни апреля диабетики не смогли найти на полках сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Следом за ним исчез жизненно важный препарат от онкологии «Уромитексан». При этом в Росздравнадзоре уверяют: лекарства в стране продолжают выпускать, и они есть даже с запасом. Но почему тогда их нет в аптеках и что будет с ассортиментом дальше? Эти и другие вопросы о «лекарствах Шредингера» MSK1.RU задал экспертам в области фармацевтики. И вот как они объяснили исчезновение препаратов.

Не успели собрать потребности

Большая часть препаратов для лечения онкологии, диабета, ВИЧ и подобных серьезных заболеваний поставляется в аптеки по государственным каналам. Для этого власти должны собрать запросы из регионов, сформировать тендерную закупку и доставить полученные лекарства в аптеки. Однако, как рассказал MSK1.RU эксперт фармацевтического рынка Никола Милевчич, в этих процессах часто бывают сбои.

— Если такого тендера не было, эта процедура не запускается. Тендерных закупок давно не было, в аптеках раскупили остатки лекарств, и в розничном звене мы видим нехватку этой продукции, — объяснил он.

Говорят, что лекарств хватает с запасом. Но иногда приходится довольствоваться остатаками

По словам эксперта, задержки в закупках происходят по различным причинам. Например, если Минздрав еще не собрал заявки от регионов или они сами не успели предоставить нужную информацию. Кроме того, лекарства могут не закупать, потому что в аптеках остались запасы с прошлого года, и в них нет необходимости.

— Первый квартал всегда достаточно сложный, потому что деньги выделяются на год, и пока государство раздаст деньги, оформит тендер, поставит товары — это несколько месяцев, — объяснил Милевчич в беседе с MSK1.RU. — Бывает так, что поставки четвертого квартала догружаются в первом квартале в счет предыдущего года. Тем более, что приоритетные направления, продукты, список жизненно важных препаратов постоянно меняются.

Хотят повысить цену, но не могут

Есть и другие причины отсутствия лекарств в аптеках. Одна из них — санкции. В 2022 году многие зарубежные фармкомпании сделали заявления об изменениях в своей работе в России. Некоторые прекратили инвестиции, другие приостановили клинические исследования. Большая часть из них и вовсе перестала поставлять лекарства.

Кое-где еще можно найти остатки зарубежных препаратов, но они не бесконечные. А на производство аналогов нужно время. И хотя правительство уже сформировало перечень приоритетных молекул, которые сейчас активно внедряют для производства на российских заводах, большинство компонентов для производства равноценных замен нужно везти из-за границы.

В настоящее время Россия на 90% зависит от поставок фармсубстанций из-за рубежа.

А логистика в последние пару лет заметно усложнилась и, как следствие, подорожала. Дальше простая математика.

Чтобы не только отбить расходы, но и заработать, производителям желательно поднять цены на свой продукт. Но сделать этого они не могут. Особенно когда речь заходит о тех лекарственных препаратах, что включены в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). По закону, продавать их должны по фиксированной зарегистрированной цене. И навара здесь практически нет.

— Производители часто отказываются от регистрации и уходят с рынка из-за того, что не получают возможности перерегистрировать свою цену, — рассказал MSK1.RU Никола Милевчич.

Аналогов нет

Вместе с тем, по словам одного из источников MSK1.RU в области фармацевтики, аналоги некоторых лекарств в России производить до сих пор не научились. И оригинал приходится везти из-за рубежа, но через нейтральные страны-посредники.

— Некоторые производственные мощности, конечно, локализованы, тем не менее остается широкий спектр лекарственных средств, входящих в список ЖНВЛП, производство которых по тем или иным обстоятельствам внутри страны невозможно, — рассказал наш источник. — Из-за этого приходится переориентировать логистические цепочки и добавлять нейтральные страны, которых раньше не было.

Привезти лекарства из-за рубежа можно, но это долго и дорого

Если раньше препараты можно было напрямую привезти в Россию из Швейцарии или Франции, то сейчас в эту цепочку добавляются нейтральные страны, в которые входят, например, Индия, Китай и некоторые азиатские государства. А это напрямую влияет и на время поставки, и на стоимость лекарств на рынке.

— Из-за увеличения транспортных расходов те препараты, которые пропадают из аптек, возвращаются уже по гораздо более высоким ценам. Один из ярких примеров — препарат «Зепатир» для лечения гепатита С. До 2022 года он стоил до 10 тысяч рублей, а сейчас уже 90 тысяч, — рассказал собеседник MSK1.RU.

«Зепатир» производит американская фармацевтическая компания MSD. Она уведомила российский Минздрав о прекращении поставок в 2023 году. По словам фармацевтов, аналогов препарата нет.

По такому принципу взлетели в цене и препараты для АСИТ-терапии (аллерген-специфическая иммунотерапия, когда аллергику вводят малые дозы аллергена, являющегося причиной болезни. — Прим. ред.) — «Сталораль береза», «Сталораль клещи», «Оралейр луговые травы». Цены на него доходят до 9 тысяч рублей.

Что с жизненно важными лекарствами

Если из аптек пропадает препарат, внесенный в перечень ЖНВЛП, Минздрав должен в кратчайшие сроки решить проблему его нехватки. Он может предложить аналог или связаться с производителем и потребовать ускорения поставок.

— Есть фонды, социальные группы, которые при поддержке и согласии Минздрава делают срочные закупки и поставки для определенных пациентов с угрозой жизни за счет того, что нет нужного препарата. Это такой уже некий форс-мажор, выход из положения, где, конечно, государство должно для этих пациентов найти вариант решения, — отметил Милевчич.

Когда Минздрав находит аналог пропавшего препарата, он вносит его в перечень ЖНВЛП. Однако даже аналог должен пройти определенные исследования и регистрацию, поэтому сделать это за короткий срок не получится. Сколько времени на это понадобится, наши эксперты уточнить не смогли.

ПО ТЕМЕ
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