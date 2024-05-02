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Дороги и транспорт После ремонта на Димитровском мосту сделают разделительную полосу

После ремонта на Димитровском мосту сделают разделительную полосу

Подрядчик поставит железобетонные блоки

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На мосту собираются поставить железобетонные блоки

После ремонта на Димитровском мосту поставят осевое парапетное ограждение, которое будет разделять встречные потоки транспорта. Об этом сообщают в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Отмечается, что установка такой конструкции позволит повысить безопасность.

— Ширина полос составит 3,25, 3,25, 3,75 метра с каждой стороны. На протяжении 742 погонных метров установят 125 железобетонных блоков типа «Нью-Джерси». Сертифицированные блоки должны соответствовать техническим средствам, применяемых при организации дорожного движения, — отмечают в мэрии.

Работы по установке ограждения проведет ООО «СК Дороги Сибири». Поставщика выберут с учетом параметров, указанных в проектной документации.

Ранее на Димитровском мосту в сторону правого берега закатывали асфальт: НГС показывал, как идет ремонт.

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Новосибирск Димитровский мост Ремонт моста Дорожное движение
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