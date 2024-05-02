После ремонта на Димитровском мосту сделают разделительную полосу

После ремонта на Димитровском мосту поставят осевое парапетное ограждение, которое будет разделять встречные потоки транспорта. Об этом сообщают в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Отмечается, что установка такой конструкции позволит повысить безопасность.
— Ширина полос составит 3,25, 3,25, 3,75 метра с каждой стороны. На протяжении 742 погонных метров установят 125 железобетонных блоков типа «Нью-Джерси». Сертифицированные блоки должны соответствовать техническим средствам, применяемых при организации дорожного движения, — отмечают в мэрии.
Работы по установке ограждения проведет ООО «СК Дороги Сибири». Поставщика выберут с учетом параметров, указанных в проектной документации.
Ранее на Димитровском мосту в сторону правого берега закатывали асфальт: НГС показывал, как идет ремонт.