Армия курьеров и миллиарды убытков: как устроен рынок доставки в Новосибирске и как он влияет на магазины

«СберМаркет» теперь доставляет еду из ресторанов, а «Яндекс» продает непродовольственные товары Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Доставка еды и продуктов из магазина стала частью повседневности настолько, что многие уже не могут представить себе жизнь без курьеров, приносящих роллы, пиццу или просто набор из пельменей, сыра, гречки и стирального порошка. Не все задумываются, во что обходится это удобство и кто за него действительно платит. О том, как работает сервис доставок — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.



Рынок на двоих

Как таковая услуга доставки существует в Новосибирске еще с начала 2000-х. На НГС, например, первый обзор сервисов доставки роллов вышел аж в 2005 году. В 2010 году крупный местный ретейлер «Сибирский гигант» пытался запустить даже собственный сервис такого рода под названием «Панда», который работал как интернет-магазин.

Примерно в тоже время в Новосибирск пришел первый на российском рынке более или менее массовый сервис доставки Delivery Club. Но ощутимо меняться этот рынок начал только после того, как на него пришли огромные корпорации — «Яндекс» и «Сбер».

«СберМаркет» пытается догнать «Яндекс» в сегменте доставки еды из ресторанов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Поначалу они предлагали разные типы услуг. Начавшая работать в Новосибирске в 2018 году «Яндекс.Еда» предлагала готовые блюда из ресторанов. Вышедший на местный рынок в следующем году «СберМаркет» — продукты из супермаркетов. Колоссальную помощь обоим игрокам оказала грянувшая в 2020 году пандемия: многие потребители тогда в принципе впервые воспользовались такой услугой. Весной 2021 года в городе начал работать «Самокат» — онлайн-супермаркет, который продавал товары самостоятельно, а не возил из супермаркетов. Этот стартап к тому времени уже купил «Сбер», но всё равно он выглядел не конкурентом, а скорее дополнением к «СберМаркету»: товаров здесь было значительно меньше, но привезти их обещали за 15 минут.



Это разделение продержалось в городе недолго: уже осенью 2021 года «Яндекс» начал доставлять продукты по такой же схеме — со своих теневых складов (dark store). В 2022 году корпорация выкупила сервис Delivery, устранив таким образом единственного конкурента. Точнее, это выглядело так, пока в 2023 году «СберМаркет» в свою очередь не запустил доставку еды из ресторанов. «Яндекс» в прошлом году слил все свои сервисы в одно приложение — «Яндекс.Go», что, безусловно расшило круг потенциальных клиентов. Теперь о возможности купить продукты или заказать пиццу напоминают каждому, кто хочет вызвать «Яндекс.Такси».

Таким образом, сегодня на рынке есть две корпорации, предлагающие примерно одинаковый набор услуг, пусть и отличающихся немного позиционированием. Например, в корзине «Яндекса» есть собственные товары (точнее, товары, произведенные для компании по ее заказу), но компания подает их как более полезные или в чём-то уникальные.

В целом в голове потребителя, который не очень следит за этим рынком, вполне может возникнуть путаница. Тем более, что путаница эта видна, что называется, невооруженным глазом. Курьер в форме «Самоката» с сумкой Delivery Club, который привезет вам роллы, заказанные в приложении «Яндекс.Go», — ситуация не то чтобы стандартная, но вполне реальная.

У крупных сетей до сих пор работают собственные доставки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Особняком пока стоят (не занимая значительной доли на рынке) самостоятельные доставки заведений и магазинов. Такие есть, например, у «Папы Джонса» и «Додо пиццы». Доставку считают значимым инструментом борьбы за клиента и в уральской сети «ЖизньМарт» (магазин готовой еды и кафе), вышедшей в прошлом году на местный рынок.

Итоги года

Всего в прошлом году жители России потратили на заказы продуктов через сайты и приложения около 920 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 47%, но уже к концу года частота заказов на доставку начала падать (при росте чека), а доля заказов в формате самовывоза — расти, отмечают в «InfoLine аналитика».



Ежемесячная клиентура сервиса «Яндекс.Еда», по данным самой компании, в 2023 году достигла 15 миллионов человек по всей России. Даже если просто решить, что доля Новосибирска соответствует его доле в населении (1%), то получается, что «Яндексом» пользуются не меньше 150 тысяч человек. Но поскольку услуги сервиса предоставляются сейчас не везде, то этот показатель может превосходить 300 тысяч.

На запрос НГС о результатах в Новосибирске в компании ответили довольно скупо:

— В 2023 году количество заказов, в которых присутствовали готовые блюда, увеличилось в три раза по сравнению с годом ранее. А за первый квартал 2024 года подобных заказов было больше, чем за весь 2022 год. Среди самых популярных у горожан блюд в «Яндекс Лавке» — сэндвичи, драники, супы (например, борщ и том ям), а также вторые блюда, среди которых паста «Карбонара».



Растет и «Самокат»: оборот сервиса в прошлом году превысил 165 миллиардов рублей (рост 101%), а среднее количество заказов в день в прошлом году выросло на 57% — до 544 тысяч. Увеличилась выручка и «СберМаркета» (в 1,6 раза), превысив 165,6 миллиарда рублей.



Сотни тысяч курьеров

Без курьеров сегодня нельзя представить ни один популярный общепит Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Одна из постоянно растущих статей расходов любых доставок — это курьеры и сборщики заказов. В «СберМаркете», например, в 2023 году увеличили штат этих сотрудников более чем вдвое, доведя их количество до 99 тысяч человек. На сайте «СберМаркета» есть калькулятор для каждого из регионов. Если верить ему, то в Новосибирске курьер на велосипеде, работающий 8 часов в день 26 дней в месяц, будет зарабатывать 70 тысяч рублей. Вакансии автокурьеров обещают заработки до 174 тысяч рублей в месяц. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов побогаче обещанные доходы еще выше. Но если предположить, что 70 тысяч рублей — средний заработок по стране, то «Сберу» только содержание курьеров должно обходиться почти в 83 миллиарда рублей. Это почти половина всей выручки сервиса.



«Яндекс» обещает «до 566 рублей в час», то есть работа по обычному графику (8 часов пять дней в неделю) без перерыва на обед принесет больше 90 тысяч. Правда, с них придется заплатить налог, поскольку договор сервис заключает с самозанятыми, это не обычная работа по найму.

В «Самокате» предложения сформулированы более честно: здесь указывают минимальный доход. Для пеших курьеров это 265 рублей в час, для курьера на автомобиле — 395 рублей. Это не значит, что курьеру доплачивают за машину — просто он развезет больше заказов. Но даже если отталкиваться от общедоступной позиции велокурьера (310 рублей в час), то выходит, что при 8-часовом рабочем дне получится всего 57 тысяч рублей в месяц. То есть для того, чтобы заработать больше средней зарплаты по региону, придется постараться. «Хорошая новость» в том, что курьеры могут работать хоть 10, хоть 12 часов в день без выходных — тогда доход превышает 90 тысяч рублей в месяц.

Кто платит

Основной груз оплаты доставки пока лежит на ресторанах и магазинах. По словам рестораторов, «Яндекс» берет от 23% до 35% с заказа в зависимости от заведения (чем больше сеть и поток заказов, тем комиссия меньше). То есть когда вы заказываете, например, пару пицц за 1000 рублей, 350 рублей из этой суммы может забрать сервис.

Правда, с выходом «СберМаркета» на рынок доставки блюд из ресторанов ситуация начала меняться. По словам представителя одной из довольно крупных ресторанных компаний (более 10 заведений в Новосибирске), «Сбер» берет чуть меньше (30%), но и доля его пока не превышает 10% от рынка.

Ретейлерам доставка помогает повышать продажи. В Metro Cash&Cerry «СберМаркету» выделили даже часть зала Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С доставкой из магазинов история похожая. На сайте «СберМаркета» есть подробный прайс-лист комиссий для магазинов. Дороже всего ретейлерам обходится продажа через «СберМаркет» товаров, относящихся к «хобби и творчеству» (38%). Крупные продавцы, вроде «Ленты» или «Магнита», платят, конечно, меньше, но у них и наценка, как правило, ниже. Чтобы покупатель не ужасался разнице между предложениями сервиса и цене на полке, сети вынуждены подтягивать наценку и в магазине, компенсируя ее акциями, говорит представитель одной из сетей.



Несмотря на значительную маржу, которую получают сервисы, пока они не столько зарабатывают, сколько инвестируют в развитие. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Яндекс.Еда» получило по итогам прошлого года чистый убыток в размере 5,7 миллиарда рублей. Выручка при этом действительно выросла, причем вдвое — до 51,5 миллиарда рублей. Похожая ситуация и в ООО «Яндекс.Лавка»: рост выручки на 68% до 67,4 миллиарда рублей и чистый убыток свыше 2 миллиардов рублей.

Нужно понимать, впрочем, что доставка еды — это только один из видов деятельности компании. К тому же данные отчетности по российским стандартам (именно она попадает в базу ФНС) могут не вполне корректно отражать реальную ситуацию в бизнесе. В отчете самого «Яндекса» за первый квартал 2024 года, например, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) у всего сектора электронной коммерции указан на уровне 2,8 миллиарда рублей.

Курьер в центре Новосибирска — один из часто встречающихся пешеходов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С проектами «Сбера» ситуация выглядит туманной. Дело в том, что материнская компания (ПАО «Сбербанк») с прошлого года включена в специальный реестр, нахождение в котором позволяет не публиковать свои финансовые результаты. Формально это, вроде бы, не должно касаться дочерних компаний, но свежих данных ООО «Умный ритейл» («Самокат») и ООО «Инстамарт Сервис» («СберМаркет») в базе ФНС пока так и не появилось. В 2022 году «Умный ритейл» получил убыток в размере 10,7 миллиарда рублей (при выручке 68,2 миллиарда), а «Инстамарт Сервис» — 20,3 миллиарда рублей (выручка 46,8 миллиардов). Это, разумеется, не означает, что владельцы сервисов действительно несут такие убытки. Каждый из них являются частью экосистемы, помогая корпорации зарабатывать в каком-то другом подразделении. Но цифры, согласитесь, впечатляют.



Деньги на лени и пробках

Парадокс всего доставочного бизнеса заключается в том, что потребители, с одной стороны, уже привыкли к сервису, а с другой — вряд ли уже готовы платить за него столько, сколько эта услуга реально обходится с учетом расходов на инфраструктуру и стоимости труда курьеров и сборщиков. И сервисам приходится дотировать услугу в надежде, что когда-то ситуация переменится и она начнет приносить прибыль.

И здесь мегакорпорации играют, что называется, в долгую. Дело даже не в том, что их готовность вкладывать всё больше и больше денег в развитие своих сервисов практически исключает появление здесь сколько-нибудь заметных конкурентов. В конце концов, кроме «Яндекса» и «Сбера» на рынке электронной торговли есть еще и «Вайлдберриз» с «Озоном», которые уже предлагают и продукты питания, и даже доставку. Но задача «Яндекса» и «Сбера», скорее, в том, чтобы развить рынок как таковой. То есть превратить доставку из дополнительного удобства в насущную потребность.

Тем более обстоятельства современной городской жизни этому только способствуют. Как явствует из опроса, который автор провел в своем телеграм-канале, самым мощным стимулом (33%) заказать еду из ресторана домой, а не идти в заведение, стали пробки и в целом неустроенность городской жизни. На втором месте с большим отрывом (15%) идет желание просто остаться дома, где не нужно специально одеваться, можно лечь, смотреть сериал и т. д.

Агрессивная городская среда действительно помогает сервисам доставки, как ничто другое. И если какие-то специальные люди готовы взять на себя непростое бремя перевозки по городу вашей пиццы, роллов или борща, то зачем тратить на это время и силы самим.

Номинация «Доставка года», кстати, есть и у Народной премии НГС — 2024. Проголосовать за ваш любимый сервис можно (и нужно) здесь. На всякий случай сразу предупредим, что «СберМаркета» и «Яндекс.Еды» там нет.