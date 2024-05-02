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Дороги и транспорт А четвертый так и не готов. Еще три моста через Обь собираются построить в Новосибирске — зачем они нужны

А четвертый так и не готов. Еще три моста через Обь собираются построить в Новосибирске — зачем они нужны

На одном из них могут проложить трамвайные пути

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Бугринский мост сдали в 2014 году. Четвертый планируют сдать в 2024-м

В Новосибирске регулярно озвучивают далекие планы по строительству дорог и улучшению общественного транспорта. К таким относится и строительство новых мостов через Обь — в городе могут возвести еще три. Эта идея кажется особо заманчивой, потому что сейчас ремонтируют сразу и Димитровский, и Октябрьский. Но всё не так просто, потому что новые объекты не построят раньше 2030 года. Но мы всё-таки решили выяснить, где они могут появиться, а эксперты рассказали, насколько это удачная идея. Читайте подробности в материале НГС.

Далеко за тридцать

Согласно генеральному плану Новосибирска, в городе после 2030 года могут построить еще три моста. Предполагается, что их сделают в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Точные участки пока не определены.

— Согласно генеральному плану города Новосибирска, на перспективу за расчетный срок предусмотрены створы трех мостов через реку Обь, а именно Заельцовский в районе улицы Сухарной, Матвеевский в створе улицы Одоевского, Нижнеельцовский в районе Нижней Ельцовки, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Пока мэрия не называет точные участки строительства

Известно, что после 2030 года трамвайную линию по улице Дуси Ковальчук собираются продлить от площади Калинина до улицы Станционной. Она должна пройти по мосту в Заельцовском районе.

— Строительство линии обусловлено созданием полукольцевой трамвайной магистрали, соединяющей улицы Дуси Ковальчук с Петухова через Связистов, которая будет являться скоростной рельсовой связью между берегами наряду с метрополитеном, — сообщали ранее в департаменте транспорта.

Проект участка скоростной магистрали в Заельцовском районе. Схему представили в 2014 году

Также в 2014 году власти рассказали, что в проект планировки Заельцовского района попала скоростная магистраль, которая должна пройти от пятого моста через Обь. Предполагалось, что ее участок длиной 1,5 километра проложат в тоннеле под дендропарком.

— Ее нужно будет закладывать более чем на 5 метров в землю. Хоть у нас сосна и имеет поверхностные корни, в любом случае все это динамическое воздействие может нехорошо отражаться на том, что наверху, — объяснил тогда заместитель начальника управления архитектуры и строительства Министерства строительства Новосибирской области Сергей Новокшонов.

Подробности о судьбе проекта пока узнать не удалось.

Власти не называют точные сроки разработки проектов на строительство мостов. Также неизвестно, сделают ли проезд по ним платным.

Были бы деньги

НГС поговорил с Сергеем Бахтиным, профессором, деканом факультета «Мосты и тоннели» Сибирского государственного университета путей сообщения. Он ответил на вопросы о том, сколько времени может потребоваться на проектирование и где лучше построить новые мосты в Новосибирске.

— Тут всё зависит от денег. Организаций, которые способны сделать проект, достаточно много, и полгода-года хватит вполне. Если будут команда и финансирование, то в срок до одного года проект будет готов с учетом прохождения государственной экспертизы, — объяснил Сергей Бахтин.

Эксперт отметил, что в Новосибирске достаточно организаций, которые могут подготовить документы для строительства. При этом у них большая загруженность, поэтому такие масштабные проекты, как мосты, нужно включать в планы заранее.

Районы, выбранные для строительства, Сергей Бахтин назвал удачными:

— Если бы меня просили, где лучше всего строить мост, без всяких рассуждений я бы сказал, что идеальный вариант — продолжение Дуси Ковальчук или в районе Матвеевки. Так что все три варианта очень, можно сказать, близки к этому. Они действительно будут решать проблему транспорта. Вот достроить Бугринский мост — это первая, на мой взгляд, задача. Затем построить мост все-таки либо в Матвеевке, либо продолжение по улице Дуси Ковальчук.

Стоимость строительства новых мостов пока неизвестна. Бугринский обошелся в 17 миллиардов

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), считает, что наиболее значимый из этих мостов — тот, который могут построить в Советском районе.

— Мост в Нижней Ельцовке точно поможет решить транспортные проблемы, потому что его можно будет соединять с Южным транзитом, и за счет этого часть транспорта получится вывести за пределы Новосибирска, — рассказал в разговоре с НГС Вячеслав Ашурков.

Также руководитель новосибирской ФАР отметил, что в районе улицы Сухарной сейчас недостаточно подъездных путей для будущего моста. Это связано с тем, что улица узкая, с одной стороны находятся склады, с другой — жилые дома.

— Поэтому, наверное, в этом месте мост нужен, но он явно не первоочередной. Мост в створе улицы Одоевского, недалеко от планируемой развязки на Матвеевке, как в случае с Сухарной, требует хорошей проработки. Пока не вижу большой необходимости в том, чтобы на этом месте был мост. Всё зависит от того, как район будет развиваться дальше, — добавил Вячеслав Ашурков.

Уточним, что в 2023 году бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что работа над строительством новых мостов начнется после того, как в городе достроят все развязки для Бугринского моста и построят Южный транзит.

Как вы думаете, нужны ли Новосибирску новые мосты?

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Сейчас в Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Его должны были достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. При этом за время работ объект подорожал на 9 миллиардов.

После 2030 года в Новосибирске также собираются создать новую ветку метро и больше 10 станций. НГС подробно изучил планы властей.

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