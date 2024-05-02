А четвертый так и не готов. Еще три моста через Обь собираются построить в Новосибирске — зачем они нужны

Бугринский мост сдали в 2014 году. Четвертый планируют сдать в 2024-м Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске регулярно озвучивают далекие планы по строительству дорог и улучшению общественного транспорта. К таким относится и строительство новых мостов через Обь — в городе могут возвести еще три. Эта идея кажется особо заманчивой, потому что сейчас ремонтируют сразу и Димитровский, и Октябрьский. Но всё не так просто, потому что новые объекты не построят раньше 2030 года. Но мы всё-таки решили выяснить, где они могут появиться, а эксперты рассказали, насколько это удачная идея. Читайте подробности в материале НГС.

Далеко за тридцать

Согласно генеральному плану Новосибирска, в городе после 2030 года могут построить еще три моста. Предполагается, что их сделают в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Точные участки пока не определены.



— Согласно генеральному плану города Новосибирска, на перспективу за расчетный срок предусмотрены створы трех мостов через реку Обь, а именно Заельцовский в районе улицы Сухарной, Матвеевский в створе улицы Одоевского, Нижнеельцовский в районе Нижней Ельцовки, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Пока мэрия не называет точные участки строительства Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Известно, что после 2030 года трамвайную линию по улице Дуси Ковальчук собираются продлить от площади Калинина до улицы Станционной. Она должна пройти по мосту в Заельцовском районе.



— Строительство линии обусловлено созданием полукольцевой трамвайной магистрали, соединяющей улицы Дуси Ковальчук с Петухова через Связистов, которая будет являться скоростной рельсовой связью между берегами наряду с метрополитеном, — сообщали ранее в департаменте транспорта.

Проект участка скоростной магистрали в Заельцовском районе. Схему представили в 2014 году Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Также в 2014 году власти рассказали, что в проект планировки Заельцовского района попала скоростная магистраль, которая должна пройти от пятого моста через Обь. Предполагалось, что ее участок длиной 1,5 километра проложат в тоннеле под дендропарком.



— Ее нужно будет закладывать более чем на 5 метров в землю. Хоть у нас сосна и имеет поверхностные корни, в любом случае все это динамическое воздействие может нехорошо отражаться на том, что наверху, — объяснил тогда заместитель начальника управления архитектуры и строительства Министерства строительства Новосибирской области Сергей Новокшонов.



Подробности о судьбе проекта пока узнать не удалось.

Власти не называют точные сроки разработки проектов на строительство мостов. Также неизвестно, сделают ли проезд по ним платным.



Были бы деньги

НГС поговорил с Сергеем Бахтиным, профессором, деканом факультета «Мосты и тоннели» Сибирского государственного университета путей сообщения. Он ответил на вопросы о том, сколько времени может потребоваться на проектирование и где лучше построить новые мосты в Новосибирске.



— Тут всё зависит от денег. Организаций, которые способны сделать проект, достаточно много, и полгода-года хватит вполне. Если будут команда и финансирование, то в срок до одного года проект будет готов с учетом прохождения государственной экспертизы, — объяснил Сергей Бахтин.



Эксперт отметил, что в Новосибирске достаточно организаций, которые могут подготовить документы для строительства. При этом у них большая загруженность, поэтому такие масштабные проекты, как мосты, нужно включать в планы заранее.



Районы, выбранные для строительства, Сергей Бахтин назвал удачными:



— Если бы меня просили, где лучше всего строить мост, без всяких рассуждений я бы сказал, что идеальный вариант — продолжение Дуси Ковальчук или в районе Матвеевки. Так что все три варианта очень, можно сказать, близки к этому. Они действительно будут решать проблему транспорта. Вот достроить Бугринский мост — это первая, на мой взгляд, задача. Затем построить мост все-таки либо в Матвеевке, либо продолжение по улице Дуси Ковальчук.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), считает, что наиболее значимый из этих мостов — тот, который могут построить в Советском районе.



— Мост в Нижней Ельцовке точно поможет решить транспортные проблемы, потому что его можно будет соединять с Южным транзитом, и за счет этого часть транспорта получится вывести за пределы Новосибирска, — рассказал в разговоре с НГС Вячеслав Ашурков.



Также руководитель новосибирской ФАР отметил, что в районе улицы Сухарной сейчас недостаточно подъездных путей для будущего моста. Это связано с тем, что улица узкая, с одной стороны находятся склады, с другой — жилые дома.



— Поэтому, наверное, в этом месте мост нужен, но он явно не первоочередной. Мост в створе улицы Одоевского, недалеко от планируемой развязки на Матвеевке, как в случае с Сухарной, требует хорошей проработки. Пока не вижу большой необходимости в том, чтобы на этом месте был мост. Всё зависит от того, как район будет развиваться дальше, — добавил Вячеслав Ашурков.

Уточним, что в 2023 году бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что работа над строительством новых мостов начнется после того, как в городе достроят все развязки для Бугринского моста и построят Южный транзит.

Как вы думаете, нужны ли Новосибирску новые мосты? Да, на этих трех участках Да, но в других местах Нет, хватает действующих Затрудняюсь ответить Напишу вариант в комментариях

Сейчас в Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Его должны были достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. При этом за время работ объект подорожал на 9 миллиардов.

После 2030 года в Новосибирске также собираются создать новую ветку метро и больше 10 станций. НГС подробно изучил планы властей.

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