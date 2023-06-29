«7 мостов через реку Обь»: Анатолий Локоть озвучил планы по строительству новых дорог в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что развязки для Бугринского моста начнут строить после того, как в городе закончат работы по возведению четвертого моста. Это необходимо, чтобы запустить Южный транзит. После этого власти начнут работы по строительству пятого моста через Обь.
29 июня во время пресс-конференции Анатолий Локоть ответил на вопрос НГС о том, планируют ли построить пятый мост в Новосибирске. Мэр отметил, что в этом году закончат работы по возведению четвертого. После этого начнут строить развязки для Бугринского, а затем начнется работа над пятым мостом.
— Следующая задача — это строительство Южного транзита через Бугринский мост. Мост существует, но он не полностью задействован, это видно по относительно ненапряженному графику движения транспорта. Отсутствуют полноценные развязки. Всё это предполагается сделать, чтобы полноценно заработал Южный транзит и взял на себя часть трафика. После того как мы реализуем эти задачи, будем говорить о следующем мостовом переходе через Обь. Всего в генеральном плане предусматривается 7 мостов через реку Обь, — объяснил Анатолий Локоть.
Южный транзит, согласно планам, должен пройти от автодороги «Иртыш» до Восточного обхода через весь Новосибирск. О планах по строительству трассы говорят с конца 2000-х годов. Для реализации проекта построили Бугринский мост. По предварительной оценке, стоимость строительства обойдется больше, чем в 60 миллиардов рублей. В конце прошлого года власти начали искать подрядчика, который подготовит проект строительства. Позже аукцион отменили.
В городе планируют строить не только новые дороги, но и станции метро — всего запланировано 32 новых. НГС выяснил, в какой срок они могут появиться в Новосибирске и где именно будут расположены.