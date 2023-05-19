Миллиарды на новый транзит: в Новосибирске 15 лет обещают построить дороги к Бугринскому мосту — что этому мешает

Бугринский мост, он же Оловозаводский, он же третий, открыли в 2014 году. Это обязательная часть Юго-Западного транзита. Без переправы автомобили не получилось бы направить с одного конца города на другой.



Мост начали строить в 2010 году. На него потратили около 17 миллиардов рублей, работы вела компания «Сибмост». Движение 8 октября 2014 года открыл Владимир Путин, который прилетал в Новосибирск.