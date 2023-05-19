Миллиарды на новый транзит: в Новосибирске 15 лет обещают построить дороги к Бугринскому мосту — что этому мешает

Разговоры о строительстве скоростной трассы, которая протянется через весь Новосибирск, идут с конца 2000-х годов. За это время дорогу называли и Байкало-Чуйской магистралью, и Юго-Западным транзитом, пока за ней не закрепилось название Южного транзита. Чтобы осуществить проект, в городе возвели третий — Бугринский — мост, но строить саму трассу, которая должна соединить автодорогу «Иртыш» и Восточный обход, так и не начали. В конце прошлого года власти даже начали искать подрядчика, который почти за
Сразу отложили на 12 лет
План транзита, который изначально называли Байкало-Чуйской магистралью, представили в
На презентации стало известно, что для магистрали хотят построить несколько многоуровневых развязок. Их запланировали на пересечении транзита с Ордынским и Толмачевским шоссе, улицами Петухова, Троллейной, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Большевистской, Кирова и на примыкании к Восточному обходу.
— В первый пусковой комплекс включен участок до продолжения улицы Станиславского, и так мы сможем дать выход транспорту с Димитровского моста за город, — говорил на архитектурном совете Борис Губер, в
Планировалось, что интенсивность движения к
Мы поговорили с Александром Стефановым, экспертом дорожной отрасли, координатором дорожной инспекции Общероссийского народного фронта Новосибирской области о новой дороге.
— Эта трасса во многом, я считаю, может повторить судьбу дороги на Ипподромской, которая задумывалась как магистраль непрерывного движения, но таковой не стала. Безусловно, важная и очень нужная магистраль для города, но всё-таки имеет больше городское значение, чем какой-то транзит. Для этого перспективнее Ельцовский створ, который есть в генплане. Он, на мой взгляд, более удобный и отвечает логистическим потребностям, — считает специалист.
Александр Стефанов отметил, что проект дорогостоящий. Поэтому для строительства потребуется финансирование из федерального бюджета:
— Насколько я знаю, стоимость Юго-Западного транзита, по последним данным, порядка
Третий мост
Бугринский мост, он же Оловозаводский, он же третий, открыли в 2014 году. Это обязательная часть Юго-Западного транзита. Без переправы автомобили не получилось бы направить с одного конца города на другой.
Мост начали строить в 2010 году. На него потратили около
Спустя 7 лет эксперты замечали, что на Бугринский мост нагрузка намного меньше, чем было запланировано, она составляет 30–40% от расчетной. Это объясняли тем, что для переправы не построили нужного количества развязок, а также не запустили сам Юго-Западный транзит. НГС готовил статью к
— По поводу недостаточной загруженности Бугринского моста — вопрос дискуссионный. Мониторинга движения в полном объеме не ведется. То, что он не стоит в пробках, не означает, что он неэффективно работает. Он принял на себя большой транспортный поток. Он недостаточно удобен, поскольку не подключена прилегающая улично-дорожная сеть, недостаточно развязок, и на правом берегу, и на левом коридор не сформирован. Для повышения эффективности работы необходимо развивать эту сеть, — считает Александр Стефанов.
«Возможно начать в 2023 году»
Вновь активно обсуждать, но не строить, транзит начали в 2020 году.
Сообщалось, что на новом этапе строительства обеспечат транспортную связь между трассами «Иртыш» и «Чуйский тракт».
— Строительство автомобильной дороги Южный транзит возможно начать в
Расчетная скорость движения уже составляла 120 километров в час, пропускная способность — до
Строительство Южного транзита прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он уточнил, что саму дорогу будут строить в три этапа. Первый — до улицы Троллейной. Обсуждалось строительство развязки у Тещиного Языка, которая должна сохранить проезд под железной дорогой для трамвая.
— По этому вопросу была очень серьезная дискуссия. Проект дорогой и сложный. Но без него не решаются существующие проблемы и потребуется еще один переезд над железной дорогой, — цитируют Анатолия Локтя в Telegram-канале «Мэр_и_Я».
На следующем этапе трассу должны построить до улицы Ватутина. Тогда же планируется достроить развязки для Бугринского моста на левом и правом берегах. Третий этап — развязка в районе МЖК на улицу Доватора.
— Южный транзит — большой и перспективный объект. Сегодня речь шла о предпроектной работе. В дальнейшем предстоит разработка проектно-сметной документации и ее защита на федеральном уровне. Без федеральной поддержки реализация проекта невозможна, — заявил мэр в
2022 год: нестабильность и геополитика
Спустя еще два года показалось, что для Южного транзита наконец начнут что-то делать. В марте стало известно, что ГКУ НСО «Мост» будет выполнять функции заказчика проекта строительства. Это учреждение контролирует строительство четвертого моста.
В декабре «Мост» объявило аукцион на разработку проектной документации для строительства транзитной дороги. Работы оценили в
— В составе проектной документации предусмотреть разработку транспортной развязки на пересечении с проектируемой улицей Доватора, — сказано в документе.
Предполагалось, что подрядчик сделает проект и получит одобрение в «Главгосэкспертизе» до
Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции:
— По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, связанной и с геополитикой, и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем — все-таки отменили конкурс. И вернемся к этому вопросу в первом квартале.
Ждем обещанного
В мае этого года НГС обратился в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, чтобы выяснить, когда снова начнут искать подрядчика на проектирование дороги. Власти объяснили, что это произойдет после того, как станет известен «предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта».
В Минтрансе уточнили, что документы для аукциона готовы, но их нужно откорректировать после того, как станет известна точная цена работ. Она успела увеличиться с прошлого года:
— Ориентировочная стоимость разработки проектной документации составляет
Только проектировать транзит будут 3 года. После этого станет известно, во сколько обойдется строительство и как долго оно продлится.
Другая крупная трасса, которую строят в регионе — Восточный обход Новосибирска. Работы начали в