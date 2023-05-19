freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 80.04
eur 86.50
Тема дняПочему не строят дороги к Бугринскому мосту
Все новости
Все новости
Подробности

Миллиарды на новый транзит: в Новосибирске 15 лет обещают построить дороги к Бугринскому мосту — что этому мешает

Что такое Южный транзит и зачем он нужен

3 016

Бугринский мост — часть Юго-Западного или Южного транзита

Поделиться

Разговоры о строительстве скоростной трассы, которая протянется через весь Новосибирск, идут с конца 2000-х годов. За это время дорогу называли и Байкало-Чуйской магистралью, и Юго-Западным транзитом, пока за ней не закрепилось название Южного транзита. Чтобы осуществить проект, в городе возвели третий — Бугринский — мост, но строить саму трассу, которая должна соединить автодорогу «Иртыш» и Восточный обход, так и не начали. В конце прошлого года власти даже начали искать подрядчика, который почти за 1 миллиард рублей согласится сделать проект для строительства, но позже торги отменили. В этой статье мы вспоминаем историю амбициозных планов и выясняем, удастся ли осуществить их в ближайшие годы.

Сразу отложили на 12 лет

Пока для моста не построили все развязки и примыкания

Пока для моста не построили все развязки и примыкания

Поделиться

План транзита, который изначально называли Байкало-Чуйской магистралью, представили в 2009 году на архитектурно-градостроительном совете в мэрии Новосибирска. Уже тогда специалисты говорили о том, что реализовать проект получится не раньше, чем через 12 лет, если это позволит финансовая ситуация. Стоимость работ в ценах 2008 года составляла 60,5 миллиарда рублей с учетом Бугринского моста.

Поделиться

На презентации стало известно, что для магистрали хотят построить несколько многоуровневых развязок. Их запланировали на пересечении транзита с Ордынским и Толмачевским шоссе, улицами Петухова, Троллейной, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Большевистской, Кирова и на примыкании к Восточному обходу.

Развязка на Толмачевском шоссе (здесь и далее показаны схемы из проекта <nobr class="_">2009 года</nobr>)

Развязка на Толмачевском шоссе (здесь и далее показаны схемы из проекта 2009 года)

Поделиться

— В первый пусковой комплекс включен участок до продолжения улицы Станиславского, и так мы сможем дать выход транспорту с Димитровского моста за город, — говорил на архитектурном совете Борис Губер, в 2009 году занимавший должность заместитель начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии.

Планировалось, что интенсивность движения к 2028 году составит 80 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость движения — 100 километров в час. Общая протяженность — 26,4 километра, из них 17,3 — в границах города.

Развязка на пересечении транзита и улицы Станиславского

Развязка на пересечении транзита и улицы Станиславского

Поделиться

Мы поговорили с Александром Стефановым, экспертом дорожной отрасли, координатором дорожной инспекции Общероссийского народного фронта Новосибирской области о новой дороге.

— Эта трасса во многом, я считаю, может повторить судьбу дороги на Ипподромской, которая задумывалась как магистраль непрерывного движения, но таковой не стала. Безусловно, важная и очень нужная магистраль для города, но всё-таки имеет больше городское значение, чем какой-то транзит. Для этого перспективнее Ельцовский створ, который есть в генплане. Он, на мой взгляд, более удобный и отвечает логистическим потребностям, — считает специалист.

Еще одна масштабная развязка планировалась на пересечении с улицей Большевистской

Еще одна масштабная развязка планировалась на пересечении с улицей Большевистской

Поделиться

Александр Стефанов отметил, что проект дорогостоящий. Поэтому для строительства потребуется финансирование из федерального бюджета:

— Насколько я знаю, стоимость Юго-Западного транзита, по последним данным, порядка 65 миллиардов рублей. Наверное, сейчас существенно больше. Эта стоимость превышает даже строительство четвертого моста. Поэтому для городского и областного бюджета она абсолютно неподъемная. Возможно, объект преподносится как транзитная дорога, чтобы получить федеральное финансирование.

Третий мост

На строительство потратили около <nobr class="_">17 миллиардов</nobr> рублей

На строительство потратили около 17 миллиардов рублей

Поделиться

Бугринский мост, он же Оловозаводский, он же третий, открыли в 2014 году. Это обязательная часть Юго-Западного транзита. Без переправы автомобили не получилось бы направить с одного конца города на другой.

Мост начали строить в 2010 году. На него потратили около 17 миллиардов рублей, работы вела компания «Сибмост». Движение 8 октября 2014 года открыл Владимир Путин, который прилетал в Новосибирск.

Сейчас Бугринский мост — одна из главных достопримечательностей Новосибирска

Сейчас Бугринский мост — одна из главных достопримечательностей Новосибирска

Поделиться

Спустя 7 лет эксперты замечали, что на Бугринский мост нагрузка намного меньше, чем было запланировано, она составляет 30–40% от расчетной. Это объясняли тем, что для переправы не построили нужного количества развязок, а также не запустили сам Юго-Западный транзит. НГС готовил статью к 7-летию моста, почитать ее можно здесь.

— По поводу недостаточной загруженности Бугринского моста — вопрос дискуссионный. Мониторинга движения в полном объеме не ведется. То, что он не стоит в пробках, не означает, что он неэффективно работает. Он принял на себя большой транспортный поток. Он недостаточно удобен, поскольку не подключена прилегающая улично-дорожная сеть, недостаточно развязок, и на правом берегу, и на левом коридор не сформирован. Для повышения эффективности работы необходимо развивать эту сеть, — считает Александр Стефанов.

«Возможно начать в 2023 году»

Транзит будет пересекаться с улицей Ватутина

Транзит будет пересекаться с улицей Ватутина

Поделиться

Вновь активно обсуждать, но не строить, транзит начали в 2020 году. 15 декабря в правительстве провели совещание под руководством губернатора Андрея Травникова. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский рассказал, что в области возобновили работу над подготовкой проекта. К тому моменту транзит получил новое название — Южный.

Сообщалось, что на новом этапе строительства обеспечат транспортную связь между трассами «Иртыш» и «Чуйский тракт».

— Строительство автомобильной дороги Южный транзит возможно начать в 2023 году с завершением работ в 2026–2027 годах, — говорилось в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Расчетная скорость движения уже составляла 120 километров в час, пропускная способность — до 120 тысяч автомобилей в сутки.

На улице Большевистской могут построить крупную развязку

На улице Большевистской могут построить крупную развязку

Поделиться

Строительство Южного транзита прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он уточнил, что саму дорогу будут строить в три этапа. Первый — до улицы Троллейной. Обсуждалось строительство развязки у Тещиного Языка, которая должна сохранить проезд под железной дорогой для трамвая.

— По этому вопросу была очень серьезная дискуссия. Проект дорогой и сложный. Но без него не решаются существующие проблемы и потребуется еще один переезд над железной дорогой, — цитируют Анатолия Локтя в Telegram-канале «Мэр_и_Я».

На следующем этапе трассу должны построить до улицы Ватутина. Тогда же планируется достроить развязки для Бугринского моста на левом и правом берегах. Третий этап — развязка в районе МЖК на улицу Доватора.

— Южный транзит — большой и перспективный объект. Сегодня речь шла о предпроектной работе. В дальнейшем предстоит разработка проектно-сметной документации и ее защита на федеральном уровне. Без федеральной поддержки реализация проекта невозможна, — заявил мэр в 2020 году.

2022 год: нестабильность и геополитика

Средств из регионального и городского бюджетов не хватит на строительство

Средств из регионального и городского бюджетов не хватит на строительство

Поделиться

Спустя еще два года показалось, что для Южного транзита наконец начнут что-то делать. В марте стало известно, что ГКУ НСО «Мост» будет выполнять функции заказчика проекта строительства. Это учреждение контролирует строительство четвертого моста.

В декабре «Мост» объявило аукцион на разработку проектной документации для строительства транзитной дороги. Работы оценили в 880 миллионов рублей. В документах о закупке говорилось о том, что подрядчик должен провести инженерно-геодезические и другие изыскания, предоставить варианты транспортных развязок, разработать варианты организации платного проезда. Также он должен представить варианты сброса поверхностных стоков в реки Тулу и Плющиху, разработать варианты дорожного покрытия и выполнить другие работы в рамках проектирования.

— В составе проектной документации предусмотреть разработку транспортной развязки на пересечении с проектируемой улицей Доватора, — сказано в документе.

Предполагалось, что подрядчик сделает проект и получит одобрение в «Главгосэкспертизе» до 30 мая 2025 года. Но аукцион отменили. В Минтрансе сообщили, что это связано с «уточнением лимитов финансирования».

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции:

— По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, связанной и с геополитикой, и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем — все-таки отменили конкурс. И вернемся к этому вопросу в первом квартале.

Ждем обещанного

Ориентировочная цена проектирования транзита выросла на <nobr class="_">115 миллионов</nobr> с прошлого года

Ориентировочная цена проектирования транзита выросла на 115 миллионов с прошлого года

Поделиться

В мае этого года НГС обратился в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, чтобы выяснить, когда снова начнут искать подрядчика на проектирование дороги. Власти объяснили, что это произойдет после того, как станет известен «предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта».

В Минтрансе уточнили, что документы для аукциона готовы, но их нужно откорректировать после того, как станет известна точная цена работ. Она успела увеличиться с прошлого года:

— Ориентировочная стоимость разработки проектной документации составляет 995 миллионов рублей. Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита города Новосибирска в рамках долгосрочного государственного контракта будут произведены из средств бюджета Новосибирской области.

Только проектировать транзит будут 3 года. После этого станет известно, во сколько обойдется строительство и как долго оно продлится.

Другая крупная трасса, которую строят в регионе — Восточный обход Новосибирска. Работы начали в 2013 году, а затем приостановили. По проекту, дорога соединит Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт». НГС разбирался, почему возникали проблемы с этим проектом. В 2021 году на строительство объявили новый аукцион. В «Сибуправтодоре» рассказали, что рабочие сделают на первом участке этим летом.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

Улица ВатутинаУлица БольшевистскаяМЖКТранзитНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter