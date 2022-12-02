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Поиск подрядчика на проект Южного транзита через Бугринский мост отменили — его оценивали в 880 млн

Конкурс планируют объявить снова

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Южный транзит должен пройти через Бугринский мост

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Госучреждение Новосибирской области «Мост» отменило аукцион на разработку документации для строительства Южного транзита, который должен пройти через Бугринский мост. Его оценивали в 880 миллионов рублей.

— Отмена конкурсных процедур связана с уточнением лимитов финансирования в соответствующий период выполнения работ. Конкурсные процедуры будут возобновлены после уточнения и утверждения лимитов финансирования в 2023 году, — сообщили НГС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Транзит пройдет с левого берега на правый

Транзит пройдет с левого берега на правый

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По данным сайта госзакупок, подрядчик должен был подготовить проект трассы, которая пройдет через Новосибирск от дороги М-51 до Восточного обхода. Запланированная пропускная способность — 120 тысяч автомобилей в сутки.

Один из участков будущего Южного транзита проходит через Бугринский мост. К семилетию с того момента, как его открыли, корреспондент НГС поговорила с экспертами о том, почему объект не избавил город от пробок и сколько нужно денег для того, чтобы он стал эффективным.

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