Восточный обход строится, Южный транзит — отложили: что происходит с крупными проектами дорог в Новосибирске

Первый этап Восточного обхода в Новосибирске могут сдать раньше срока, при этом строительство Южного транзита было решено отложить. Об этом сообщил во время пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— По Восточному обходу появился определенный оптимизм. По контракту в 2024 году должен завершиться первый этап — достройка всего, что в свое время не достроили. Подрядчики сообщили, что могут сделать всё даже к концу 2023 года. Принципиально решен вопрос по обеспечению финансирования этого объекта — первого и второго этапа. Перспектива есть и достаточно определенная, самое главное — финансирование заложено на три года, — отметил губернатор. — По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, связанной и с геополитикой, и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем — все-таки отменили конкурс. И вернемся к этому вопросу в первом квартале.
Работы на Восточном обходе не раз останавливались. Это амбициозный проект строительства дороги, связывающей три крупные трассы города и обеспечивающей выезд из Новосибирска, минуя загруженные магистрали. Кроме того, это транзит между центральной частью страны и Дальневосточным регионом.
В январе 2016 года бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом. Но уже в апреле новосибирцы увидели исчезнувшего с миллионами подрядчика «Сибмоста».
В начале декабря Мещанский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии строгого режима основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Он являлся одним из подрядчиков строительства Восточного обхода. На первых этапах строительства Магомедов похитил деньги, выделенные на строительство, и скрылся.
В итоге обход строят уже восемь лет. Сейчас его строительством занимается АО «Новосибирскавтодор». Первый участок Восточного обхода длиной 800 метров открыли в конце августа. В 2022 году подрядчик завершил работы на 8,5 километра дороги. Часть работ приостановили до весны.
Госучреждение Новосибирской области «Мост» в начале декабря отменило аукцион на разработку документации для строительства Южного транзита, который должен пройти через Бугринский мост и выйти на Восточный обход. Его оценивали в 880 миллионов рублей.
Подрядчик строительства — АО «Новосибирскавтодор». Компания была создана в 1995 году. По данным «Контур.Фокуса», в ней работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
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