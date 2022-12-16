Восточный обход строится, Южный транзит — отложили: что происходит с крупными проектами дорог в Новосибирске

— По Восточному обходу появился определенный оптимизм. По контракту в 2024 году должен завершиться первый этап — достройка всего, что в свое время не достроили. Подрядчики сообщили, что могут сделать всё даже к концу 2023 года. Принципиально решен вопрос по обеспечению финансирования этого объекта — первого и второго этапа. Перспектива есть и достаточно определенная, самое главное — финансирование заложено на три года, — отметил губернатор. — По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, связанной и с геополитикой, и с тем, что не все проектные и подрядные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем — все-таки отменили конкурс. И вернемся к этому вопросу в первом квартале.