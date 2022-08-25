На Восточном обходе открыли первый участок дороги в 800 метров — 10 фото с затянувшейся стройки
Старую объездную дорогу теперь разберут
В Новосибирске 25 августа открыли 800 метров дороги, которая является частью Восточного обхода. Теперь доступен проезд по путепроводу в составе строящейся транспортной развязки на пересечении Восточного обхода с региональной автодорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Открытие участка позволило переключить движение с объездной дороги, которая была построена еще в 2015 году и сильно износилась за последние 7 лет.
Дорогу строит компания «Новосибирскавтодор». Изначально планировалось, что этот участок откроют в сентябре, но ремонт идет с незначительным опережением. Открыли две полосы у четырехполосной дороги.
— Дальше мы занимаемся реконструкцией существующей автомобильной дороги, доделываем первую Б техническую категорию и будем дальше открывать движение по правой стороне, полностью на всем полуторакилометровок участке, — рассказал представитель «Новосибирскавтордора», директор филиала «Строительное управление» Дмитрий Кекулиди.
Старую дорогу в ближайшее время начнут разбирать. По словам Дмитрия Кекулиди, 4 дня потребуется «Новосибирскавтодору», чтобы снять слой асфальта и около 30 рабочих дня, чтобы полностью разобрать дорогу.
Как утверждает Дмитрий Кекулиди, открытая дорога будет более комфортна для водителей. Во-первых, она шире, чем объездная. Также водителям не придется заезжать на старую дорогу, а можно будет проехать по прямой.
— Компания «Новосибирскавтодор» выиграла контракт в апреле 2021 года и у нас идет полноценный второй сезон строительства. Далее можно будет проехать по объекту, у нас на текущий момент в работе два бетоноукладочных комплекса, мы устраиваем слой покрытия из цементобетона и соответственно заканчиваем оставшийся путепровод, — рассказал Дмитрий Кекудили.
Открытие большого участка порядка 10,6 километра, продолжительностью до Новолугового, запланировано на 2024 год по контракту. Как утверждают в «Новосибирскавтодоре», рабочее движение станет возможным в 2023 году.
Новая дорога сделана отчасти из бетона, отчасти из асфальта. Бетон, по словам представителя заказчика, заместителя начальника ФГУ «Сибуправтодор» Юрия Симонова, позволит избежать появления колеи и увеличить срок эксплуатации. Хотя при бетонном покрытии не удается избежать швов.
— Сегодня произошло достаточно значимое событие. Этот участок позволяет как сократить время в пути, но пока незначительно, так и повысить безопасность участников, — сообщил Юрий Симонов.
В сентябре на ремонт дороги выделят дополнительные средства, около 350 миллионов рублей. Заместитель начальника ФГУ «Сибуправтодор» уверил, что проблем с первым этапом Восточного обхода возникнуть не должно.
— Причины были субъективные и объективные. Они в полной мере не зависели от заказчика и жителей Новосибирской области. Но на сегодняшний день все препятствия устранены. Подрядная организация мощная, современная. Нацелена на досрочное выполнение работ. С финансированием проблем нет, — сообщил Юрий Симонов.
Восточный обход — трасса протяженностью 80 километров. Ее начали строить еще в 2013 году, но проект заморозили. В прошлом году появилась надежда, что дорогу все-таки достроят: на транзитной развязке вновь начались работы, которые власти пообещали точно довести до конца.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», сейчас продолжается работа над проектом III этапа (км 34 — км 49), чтобы в максимально короткий срок приступить к строительно-монтажным работам.
— В составе I этапа три транспортных развязки и семь мостовых сооружений длиной
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», в ней работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
В Новосибирске продолжается ремонт дороги до аэропорта Толмачево. Там фрезеруют участки и укладывают новое покрытие. Заказчик ремонта — «Территориальное управление автомобильных дорог» НСО — показал, как идут работы.