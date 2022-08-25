На Восточном обходе открыли первый участок дороги в 800 метров — 10 фото с затянувшейся стройки

Старую дорогу в ближайшее время начнут разбирать. По словам Дмитрия Кекулиди, 4 дня потребуется «Новосибирскавтодору», чтобы снять слой асфальта и около 30 рабочих дня, чтобы полностью разобрать дорогу.



Как утверждает Дмитрий Кекулиди, открытая дорога будет более комфортна для водителей. Во-первых, она шире, чем объездная. Также водителям не придется заезжать на старую дорогу, а можно будет проехать по прямой.