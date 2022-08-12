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Дорогу до Толмачева отремонтируют в октябре — 7 кадров с места работ

Подрядчик приведет в порядок три участка

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Большую часть работ проводят ночью

Большую часть работ проводят ночью

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В Новосибирске продолжается ремонт дороги до аэропорта Толмачево. Там фрезеруют участки и укладывают новое покрытие. Заказчик ремонта — «Территориальное управление автомобильных дорог» НСО — показал, как идут работы.

Общая протяженность дороги — 7,083 километра

Общая протяженность дороги — 7,083 километра

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Ремонт выполняют на трех участках

Ремонт выполняют на трех участках

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Подрядчиком выступает компания «СТС Плюс»

Подрядчиком выступает компания «СТС Плюс»

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Стоимость ремонта составляет 10,8 миллиона рублей, об этом говорится в базе «Контур.Фокус»

Стоимость ремонта составляет 10,8 миллиона рублей, об этом говорится в базе «Контур.Фокус»

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По данным «Контур.Фокуса», владелец «СТС Плюс» — Октай Мирза Оглы Гусейнов, это его единственная компания. Выручка в 2021 году — 600,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 35,7 миллиона рублей. «СТС Плюс» ремонтировала дороги по нацпроекту БКД. Также ей принадлежит асфальтовый завод на улице Выборной недалеко от ТЭЦ-5, из-за которого местные жители жаловались на большое количество пыли.

— Подрядчик фрезерует изношенное покрытие, заменит бордюрный камень на остановках «Медвежий» и «Ягодинская» и барьерное ограждение на подходах к кольцевой развязке на аэропорт Толмачево, — сообщает пресс-служба ТУАД

— Подрядчик фрезерует изношенное покрытие, заменит бордюрный камень на остановках «Медвежий» и «Ягодинская» и барьерное ограждение на подходах к кольцевой развязке на аэропорт Толмачево, — сообщает пресс-служба ТУАД

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Работы планируют завершить в октябре

Работы планируют завершить в октябре

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На этой неделе, 10 августа, в Новосибирске заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского. Работы выполнят почти за 112 миллионов рублей.

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