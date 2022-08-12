Дорогу до Толмачева отремонтируют в октябре —
7 кадров с места работ
Подрядчик приведет в порядок три участка
В Новосибирске продолжается ремонт дороги до аэропорта Толмачево. Там фрезеруют участки и укладывают новое покрытие. Заказчик ремонта — «Территориальное управление автомобильных дорог» НСО — показал, как идут работы.
По данным «Контур.Фокуса», владелец «СТС Плюс» — Октай Мирза Оглы Гусейнов, это его единственная компания. Выручка в 2021 году — 600,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 35,7 миллиона рублей. «СТС Плюс» ремонтировала дороги по нацпроекту БКД. Также ей принадлежит асфальтовый завод на улице Выборной недалеко от
На этой неделе, 10 августа, в Новосибирске заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского. Работы выполнят почти за 112 миллионов рублей.