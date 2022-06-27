На Восточный обход дали еще 2,8 миллиарда рублей: когда же его достроят и что там происходит сейчас — фоторепортаж

В прошлом году на том же участке о темпах строительства докладывал председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов: тогда он сказал, что объект могут сдать не в 2024 году, а на год раньше.



— Особенность этого участка — категория дороги 1Б. 24 сантиметра дорожной одежды — цементобетон Б35, что позволяет быть уверенным в долговечности конструкции. В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке и по развязке у села Новолуговое, — представил он ближайшие планы. — Дорога в 4 полосы с развязками на разных уровнях. Все остальные цифры могу подтвердить. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону. С точки зрения выполнения освоения вы знаете, что это значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, будут выполнены в срок.

