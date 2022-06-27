На Восточный обход дали еще 2,8 миллиарда рублей: когда же его достроят и что там происходит сейчас — фоторепортаж
Стройку останавливали на несколько лет, а рабочие заявляли о задержках в зарплате и увольнениях
Восточный обход — амбициозный проект строительства дороги, связывающей три крупные трассы города и обеспечивающий выезд из Новосибирска, минуя загруженные магистрали. Кроме того, это транзит между центральной частью страны и Дальневосточным регионом. Обход строят уже восемь лет. В этом году обещают открыть участок дороги от путепровода до пересечения с Ленинск-Кузнецкой трассой и по развязке на село Новолуговое. Как сейчас выглядит Восточный обход — в репортаже НГС.
Восточный обход — трасса протяженностью 80 километров. Ее начали строить еще в 2013 году, но проект заморозили. В прошлом году появилась надежда, что дорогу все-таки достроят: на транзитной развязке вновь начались работы, которые власти пообещали точно довести до конца. Тем более федералы дают деньги: в январе о выделении еще 2,5 миллиарда рублей на строительство дороги заявили в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.
На днях Роман Новиков прилетел в Новосибирск, чтобы посмотреть, как идут работы на Восточном обходе — в этом году, заявили дорожники, откроют первый участок транзитной трассы.
Сегодня часть участка уже покрыта асфальтом, на который останется нанести разметку. Специалисты говорят, что толщина дорожного слоя — не меньше метра.
В июне прошлого года на площадке путепровода начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев доложил губернатору, что готовность участка — 46%.
— Стоимость работ — примерно 3,7 миллиарда рублей, — напомнил уже в этом году Дмитрий Тулеев, обращаясь к Новикову. — Техническая готовность всего объекта — 55%. Что касается следующего участка в 9,3 километра, Роман Витальевич, благодаря вашей поддержке, выделены средства в размере 2,8 миллиарда рублей. Это позволит нам до сентября провести процедуру торгов и заключить госконтракт. И в 2024 году мы введем весь участок протяженностью 20 километров.
В прошлом году на том же участке о темпах строительства докладывал председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов: тогда он сказал, что объект могут сдать не в 2024 году, а на год раньше.
— Особенность этого участка — категория дороги 1Б. 24 сантиметра дорожной одежды — цементобетон Б35, что позволяет быть уверенным в долговечности конструкции. В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке и по развязке у села Новолуговое, — представил он ближайшие планы. — Дорога в 4 полосы с развязками на разных уровнях. Все остальные цифры могу подтвердить. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону. С точки зрения выполнения освоения вы знаете, что это значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объемы, которые сейчас есть в контракте, будут выполнены в срок.
Озвученные сроки заключения контрактов не особо впечатлили федерального чиновника, пообещавшего добавить миллиарды на дорогу.
— 2,8 миллиарда мы в ближайшее время доведем, — заверил Роман Новиков и попросил закупочные процедуры провести в ускоренном темпе: не тянуть до сентября, а управиться уже в июле. В крайнем случае — в августе.
Федеральный дорожник сказал, что дорожная сеть Новосибирской области очень важна для всей сети российских дорог, ведь через Новосибирскую область идет связь между дорогами центральной России и дальневосточным регионом. И проект нужно обязательно завершить, тем более на ближайшую пятилетку уже предусмотрены деньги.
— Не назвал бы проблемой создавшуюся ситуацию с транспортно-логистическими потоками на автодорогах. Скорее всего, это существующая реальность, — прокомментировал Роман Новиков состояние федеральных транзитных дорог и подчеркнул, что именно финансирование таких строек даст ответ этой реальности и поможет снять нагрузку.
В конце прошлого года стало известно, что стоимость строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска выросла на 2,1 миллиарда рублей. Это произошло в 2020 году в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост». Новую цену назвал «Сибуправтодор». Общая стоимость работ 20 километров обхода сейчас оценивается в 12 миллиардов рублей.
— Объект долгожданный для новосибирцев, мы помним. К сожалению, не без проблем. В былые годы славная компания «Сибмост» прекратила свое существование и, к сожалению, завершить работы на Восточном обходе не смогла. Этот объект подхватила другая новосибирская компания — «Новосибирскавтодор», — напомнил историю Восточного обхода Андрей Травников.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», в ней работают 2732 сотрудника. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
Восточный обход хотят достроить к 2027 году. Причем, по словам Романа Новикова, если темпы работы вырастут, то будет и «опережающее финансирование» (проект Восточного обхода оценивался в 60 миллиардов рублей).
Но окончание всех работ — пока перспективы, планы, которые, если судить по истории Восточного обхода, могут и измениться.
Несмотря на бойкий настрой дорожников, на транспортном форуме губернатор всё же попросил ускориться с Восточным обходом, раз транспортная логистика разворачивается на Восток, о чем так много говорили эксперты.
— Именно поэтому мы очень активно просим «Росавтодор» ускорить завершение реализации проекта Восточного обхода Новосибирска. По сути, это выход Чуйского тракта в четырехполосном, шестиполосном исполнении на трассу «Иртыш», — напомнил он. — Следующий проект, который мы уже по своей инициативе реализуем, — это так называемый Южный транзит. С одной стороны, это внутригородской проект, фактически завершение большого проекта — Бугринского моста, дополнение его высокоскоростными магистралями в южную часть города и северо-восточную часть города. С другой стороны, это магистраль, которая облегчит доступ транспорта с Алтая, из Казахстана в северные и восточные регионы нашей страны — Томскую область, Кузбасс, Красноярск.
Кстати, кроме незаконченных проектов автомобильных развязок, на форуме подняли тему строительства новых железных дорог на восток. В частности, речь шла о железной дороге через Горный Алтай, о которой, по мнению экспертов, нужно уже задумываться.