Пенсионеры могут получить от государства 360 тысяч рублей: как и что нужно для этого сделать?

Программа долгосрочных сбережений поможет накопить на пенсию больше денег Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











С 1 января 2024 года россияне могут самостоятельно копить средства на будущую пенсию с помощью программы досрочных сбережений (ПДС). Сбережения можно будет получить не только в виде выплат по старости, но и как пассивный доход. Также будет возможность досрочного снятия накоплений для оплаты образования или дорогостоящего лечения.



Участие в этой программе добровольное. Договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу ребенка или другого человека.



ПДС — программа долгосрочных сбережений, обеспечивающая формирование дополнительного капитала для пенсии и в виде накоплений при финансовой поддержке государства.



Договор об участии в программе должен действовать не менее 15 лет или до достижения предпенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



Важное изменение, которое было внесено в законодательство по инициативе президента РФ Владимира Путина, касается сроков выплаты «стимулирующих взносов» на сберегательные счета в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Теперь власти будет выплачивать людям эти взносы в течение 10 лет, вместо прежних трех.



НПФ — система негосударственных пенсионных фондов — это одна из двух составляющих (наряду с Социальным фондом России) накопительной части пенсии.

Сколько денег можно получить?

Для участия в программе будущий пенсионер должен регулярно вносит взносы в рамках договора долгосрочных сбережений. Сумма определена — не менее двух тысяч рублей. Это главное условие. Государство добавляет к взносам участника ПДС такую же сумму (максимум 36 тысяч рублей в год).

Однако сумма выплат будет напрямую зависеть от дохода гражданина. Если в месяц он получает не более 80 тысяч рублей, то в ПДС нужно внести 36 тысяч в год, чтобы получить от государства удвоение этой суммы. Если же доход выше, тогда рассчитывать на максимальную выплату от государства смогут только те, кто внесет 72 тысячи рублей за год (для граждан с доходом до 150 тысяч рублей). Если же зарплата еще выше, внести придется уже 144 тысячи.

Договор об участи в ПДС должен действовать не менее 15 лет Источник: Мария Романова / Городские порталы











Так как государство будет вносить ежегодно 36 тысяч рублей при максимально необходимых вложениях, за 10 лет можно получить сверху к своим накоплениям еще 360 тысяч рублей.

Чтобы получить максимум, нужно соблюдать все условия программы на протяжении 10 лет Источник: Мария Романова / Городские порталы











Какие гарантии?

Для того чтобы стимулировать россиян делать взносы, программа предусматривает льготы. Если гражданин внесет на счет ПДС 400 000 рублей, то налоговая вернет ему от 52 000 до 60 000 рублей, которые он заплатил в качестве НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Сумма возврата будет зависеть от ставки подоходного налога.



Чтобы минимизировать риски, средства участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, включая доход от инвестиций.



Еще одной гарантией, что средства не сгорят, является возможность их наследования. Сформированный счет гражданина, за вычетом уже выплаченных сумм, передадут наследникам, указанным в договоре. Если нет наследников, то ближайшим родственникам по закону. Не наследуются сбережения, если гражданину уже назначены пожизненные выплаты.

В особых жизненных ситуациях участники программы могут получить до 100% своих сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования.



Какие документы нужны

С 1 июля 2024 года граждане смогут подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в выбранный негосударственный пенсионный фонд онлайн через портал «Госуслуги».



Понадобится паспорт, СНИЛС, ИНН. Подать заявление на вступление в программу можно:

лично или через представителя в отделении Социального фонда России (СФР) или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) — в зависимости от того, кто является вашим страховщиком;

через многофункциональный центр (МФЦ);

по почте;

через работодателя;

в электронном виде — на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте СФР.

Первую выплату можно будет получить в 2025 году.

