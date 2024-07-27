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Дороги и транспорт Массовое скопление полицейских заметили на площади Кондратюка — фото

Массовое скопление полицейских заметили на площади Кондратюка — фото

Сотрудники останавливают водителей

1 667
12 комментариев
По данным МВД, это штатная ситуация

Массовое скопление автомобилей полиции заметили новосибирцы днем 27 июля. Судя по кадрам, патрульные машины — на площади Кондратюка.

Как отметил читатель НГС, на месте находятся три служебных автомобиля. Полицейские останавливают проезжающие машины.

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что это штатная ситуация, экипажи следят за обстановкой на дорогах.

— Личный состав несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения, — пояснили в ведомстве.

Ранее несколько патрульных машин заметили на площади Ленина.

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Комментарии
15
267039456
27 июля 2024, 17:39
Зачем столько машин? Выделить им троллейбус, это дешевле, а им какая разница где дурака валять!
Гость
27 июля 2024, 17:03
А зачем столько машин ГАИ на одном пятачке!?
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