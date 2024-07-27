Массовое скопление полицейских заметили на площади Кондратюка — фото

Массовое скопление автомобилей полиции заметили новосибирцы днем 27 июля. Судя по кадрам, патрульные машины — на площади Кондратюка.
Как отметил читатель НГС, на месте находятся три служебных автомобиля. Полицейские останавливают проезжающие машины.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что это штатная ситуация, экипажи следят за обстановкой на дорогах.
— Личный состав несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения, — пояснили в ведомстве.
Ранее несколько патрульных машин заметили на площади Ленина.