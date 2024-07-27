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Происшествия эксклюзив Люди с оружием и в балаклавах устроили облаву на посетителей популярного бара — новосибирские силовики проводят спецоперацию

Люди с оружием и в балаклавах устроили облаву на посетителей популярного бара — новосибирские силовики проводят спецоперацию

Операция связана с возможной причастностью лиц к совершению тяжких и особо тяжких преступлений

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11 комментариев
Силовиков заметили минувшей ночью вблизи известного бара

В ночь на 27 июля в центре Новосибирска заметили скопление силовиков. Они нагрянули на известную барную площадку на Красном проспекте.

Очевидец сняла работу силовиков на видео

Кадры с работой оперативников прислала редакции читательница НГС. Сотрудники спецслужб проводили задержание нескольких человек — они вели новосибирцев в машины на глазах посетителей развлекательных заведений. У некоторых силовиков на головах балаклавы, судя по кобуре на поясе, отдельные сотрудники были вооружены.

По словам читательницы НГС, речь идет о площадке бара «Типография». Она сообщила, что сотрудники устроили рейд на мигрантов — они проверяли документы у тех, кто вызывал подозрение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что не имеют отношение к рейду. Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что сегодня ночью сотрудники силовых структур провели в Новосибирске оперативные мероприятия в отношении лиц, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

— Мероприятия, в частности, проводятся в отношении лиц, объявленных в розыск, — пояснил собеседник.

Редакция НГС будет выяснять результаты проведенной спецоперации. Корреспондент обратился в бар с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад в Бердске силовики ворвались в кафе русско-узбекской кухни. Они проверили 27 иностранцев на наличие документов.

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Комментарии
11
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
27 июля 2024, 17:29
И опеть жи, заметь, проспект этот на правом берегу. Снова новости с маргазы. Там у вас все сливки....сливаются в слив....😏
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
27 июля 2024, 17:28
Ета харашо! Т.к. приезжие из солнешных республик нас мяхко гря: ниуважают. А потому нужно сократить их численность на русской земле!👍 Ой, чото у мене в жывоте буркат😒
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