Люди с оружием и в балаклавах устроили облаву на посетителей популярного бара — новосибирские силовики проводят спецоперацию

Силовиков заметили минувшей ночью вблизи известного бара Источник: читательница НГС











В ночь на 27 июля в центре Новосибирска заметили скопление силовиков. Они нагрянули на известную барную площадку на Красном проспекте.



Очевидец сняла работу силовиков на видео Источник: читательница НГС

Кадры с работой оперативников прислала редакции читательница НГС. Сотрудники спецслужб проводили задержание нескольких человек — они вели новосибирцев в машины на глазах посетителей развлекательных заведений. У некоторых силовиков на головах балаклавы, судя по кобуре на поясе, отдельные сотрудники были вооружены.



По словам читательницы НГС, речь идет о площадке бара «Типография». Она сообщила, что сотрудники устроили рейд на мигрантов — они проверяли документы у тех, кто вызывал подозрение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что не имеют отношение к рейду. Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что сегодня ночью сотрудники силовых структур провели в Новосибирске оперативные мероприятия в отношении лиц, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

— Мероприятия, в частности, проводятся в отношении лиц, объявленных в розыск, — пояснил собеседник.

Редакция НГС будет выяснять результаты проведенной спецоперации. Корреспондент обратился в бар с просьбой прокомментировать ситуацию.