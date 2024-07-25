В Бердске силовики ворвались в кафе русско-узбекской кухни — они проверили 27 иностранцев

В Бердске в здание на Первомайской, 12 ворвались сотрудники ФСБ по Новосибирской области, полицейские и сотрудники спецподразделения. Они проверяли кафе «Русско-узбекской кухни» и прилегающую территорию.
В здании в этот момент находилось 27 иностранцев. Всех их тщательно проверили на наличие документов.
По итогу проверки пятерых иностранцев оштрафовали, пятерых собираются выдворять из России.
В начале июля в мясном цеху на территории села Каменка выявили 15 нелегальных мигрантов. Нарушения нашли при проверке сотрудниками УФСБ по региону и Роспотребнадзора.