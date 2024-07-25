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Криминал В Бердске силовики ворвались в кафе русско-узбекской кухни — они проверили 27 иностранцев

В Бердске силовики ворвались в кафе русско-узбекской кухни — они проверили 27 иностранцев

Пять человек будут выдворять из страны

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61 комментарий
Штурм случился в кафе на Первомайской

В Бердске в здание на Первомайской, 12 ворвались сотрудники ФСБ по Новосибирской области, полицейские и сотрудники спецподразделения. Они проверяли кафе «Русско-узбекской кухни» и прилегающую территорию.

В здании в этот момент находилось 27 иностранцев. Всех их тщательно проверили на наличие документов.

Видео было снято в кафе

По итогу проверки пятерых иностранцев оштрафовали, пятерых собираются выдворять из России.

В начале июля в мясном цеху на территории села Каменка выявили 15 нелегальных мигрантов. Нарушения нашли при проверке сотрудниками УФСБ по региону и Роспотребнадзора.

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Новосибирская область Бердск Кафе Силовики
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Комментарии
62
Объективный наблюдатель
25 июля 2024, 12:14
Ещё бы проверили кафе справа от 12 гимназии на Богдашке, постоянно громкая музыка и толпы пьяных мигрантов стоят около гимназии.
Объективный наблюдатель
25 июля 2024, 11:59
Спасибо за работу ребята!!!! Так держать!!!
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