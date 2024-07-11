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Криминал Силовики нагрянули в мясной цех под Новосибирском — задержаны 15 мигрантов-нелегалов

Силовики нагрянули в мясной цех под Новосибирском — задержаны 15 мигрантов-нелегалов

Руководителя производства оштрафуют

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20 комментариев
На предприятии работали не меньше 15 нелегальных мигрантов

В мясном цеху на территории села Каменка Новосибирской области выявили 15 нелегальных мигрантов. Нарушения нашли при проверке сотрудниками УФСБ по региону и Роспотребнадзора.

По данным источника НГС, на производстве задержали 15 мигрантов: девять из них выдворят из страны. Кроме того, 14 иностранцев оштрафуют за незаконную трудовую деятельность, ещё одного — за нарушение правил въезда или пребывания в России.

Почти всех мигрантов выдворят на нарушение правил въезда или пребывания в стране

Нарушения выявили и в работе самого предприятия по итогам проверки санитарного ведомства. Работодателю грозит 14 административных штрафов за то, что он принял на работу иностранцев без действующего патента.

По данным НГС, следственные мероприятия проходили в цеху ООО «Мясной край». Компания с таким названием в Новосибирской области принадлежит предпринимателю Николаю Черняеву. Выручка в прошлом году составила 187 миллионов рублей, чистая прибыль — 283 тысячи.

Ранее НГС писал, что новосибирец прописал у себя в квартире 69 мигрантов.

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Комментарии
21
Объективный наблюдатель
11 июля 2024, 13:29
И что? Завтра с утра они снова приступят к своей незаменимой работе. Не страна а проходной двор .Их бы хотя бы суток на 15 всех посадили, что бы улицы подмели, на разбор какой нибудь свалки отправили бы поработать , они же приехали работать....А потом депортация. Хозяина цеха посадить нужно , а не штрафы выписывать
5050
11 июля 2024, 13:20
Шашлытины захотелось.
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