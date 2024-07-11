Силовики нагрянули в мясной цех под Новосибирском — задержаны 15 мигрантов-нелегалов

На предприятии работали не меньше 15 нелегальных мигрантов Источник: УФСБ России по Новосибирской области











В мясном цеху на территории села Каменка Новосибирской области выявили 15 нелегальных мигрантов. Нарушения нашли при проверке сотрудниками УФСБ по региону и Роспотребнадзора.



По данным источника НГС, на производстве задержали 15 мигрантов: девять из них выдворят из страны. Кроме того, 14 иностранцев оштрафуют за незаконную трудовую деятельность, ещё одного — за нарушение правил въезда или пребывания в России.

Почти всех мигрантов выдворят на нарушение правил въезда или пребывания в стране Источник: УФСБ России по Новосибирской области

Нарушения выявили и в работе самого предприятия по итогам проверки санитарного ведомства. Работодателю грозит 14 административных штрафов за то, что он принял на работу иностранцев без действующего патента.



По данным НГС, следственные мероприятия проходили в цеху ООО «Мясной край». Компания с таким названием в Новосибирской области принадлежит предпринимателю Николаю Черняеву. Выручка в прошлом году составила 187 миллионов рублей, чистая прибыль — 283 тысячи.

Ранее НГС писал, что новосибирец прописал у себя в квартире 69 мигрантов.