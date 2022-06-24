В Китай через Алтай: помощника президента попросили построить железную дорогу на Восток

По его мнению, перевозка грузов в Европу не остановится, хотя «санкционная политика реактивная и политизированная», при этом нужно прокладывать новые пути к ведущим центрам на Востоке.

— Говорили о новой дороге в Монголию. Проект очень интересный. Мы готовы в рамках работы координационного совета вместе с администрацией Новосибирской области провести в Монголии мероприятие, где еще раз проанализировать, что же нам строить. Строить новую железную дорогу? Скорее всего, да, потому что однопутная дорога, которая сегодня соединяет Монголию с Улан-Удэ, вряд ли может обеспечить растущие объемы перевозок, — констатировал Геннадий Бессонов. — Планы, которые мы имели по развитию из Курагино дороги и даже проекта через Алтай, могут быть сегодня рассмотрены с новой точки зрения.