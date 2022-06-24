В Китай через Алтай: помощника президента попросили построить железную дорогу на Восток
Участники транспортного форума в Новосибирске обсудили необходимость новых путей
Участники Сибирского транспортного форума обсудили возможность строительства железной дороги через Горный Алтай для развития транспортных коридоров в восточном направлении.
Вопрос подняли 23 июня участники пленарного заседания «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России» в контексте развития транспортных коридоров.
Во время своего выступления генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевропейским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов напомнил, что ковидные ограничения и последние события сломали транспортную логистику не только с западными странами, но и с Китаем. Однако нужно искать новые варианты.
— В последнее время мы, конечно, очень болезненно реагируем на сложившуюся ситуацию, и многие наши планы показывают, что мы как-то реактивно пытаемся решить ту или иную возможность. Я всё-таки хотел бы высказаться за долгую перспективу, — пояснил спикер. — Что касается транспортного рынка, транспортных связей — это такая большая инерционная машина. Которая, прямо скажем, гораздо сильнее, чем та, что возникает в лаге пять-десять лет. Я уверен, что через какое-то время, а оно быстро идет, мы будем работать в тех же международных коридорах, в тех же логистических цепочках, которые существовали до возникшей ситуации.
По его мнению, перевозка грузов в Европу не остановится, хотя «санкционная политика реактивная и политизированная», при этом нужно прокладывать новые пути к ведущим центрам на Востоке.
— Говорили о новой дороге в Монголию. Проект очень интересный. Мы готовы в рамках работы координационного совета вместе с администрацией Новосибирской области провести в Монголии мероприятие, где еще раз проанализировать, что же нам строить. Строить новую железную дорогу? Скорее всего, да, потому что однопутная дорога, которая сегодня соединяет Монголию с Улан-Удэ, вряд ли может обеспечить растущие объемы перевозок, — констатировал Геннадий Бессонов. — Планы, которые мы имели по развитию из Курагино дороги и даже проекта через Алтай, могут быть сегодня рассмотрены с новой точки зрения.
Он отметил уникальность Алтая, но напомнил, что мы всё-таки живем в
— Поэтому я хотел бы обратиться сейчас, Игорь Евгеньевич (помощник президента Игорь Левитин. — Прим. ред.), к вам, вы самый короткий мостик для руководителя нашей страны. Почему бы сегодня не выработать ряд инвестиционных проектов — привлечь сегодня наших друзей? Предложить им в этой сложившейся ситуации войти в эти проекты со своими инвестициями. Я имею в виду наших китайских партнеров. Строить уже новые железнодорожные магистрали, на новых технологических условиях, с проекцией на 30–50 годы, — предложил он. — Я думаю, деньги на сегодняшний день в мире найдутся и наши арабские коллеги вложатся в это дело. А деньги охранять будут сильнее, чем стратегические объекты. Это самая-самая надежная защита любой инвестиции. Поэтому, может, нам действительно сегодня вернуться к проектам, которые уже рассматривались. И сделать одним из вопросов внешнеполитической повестки дня, предложить работать в совместных проектах.
Геннадий Бессонов не исключил, что часть земли, возможно, придется передать в концессию, но в любом случае нужно прорабатывать все вопросы на законодательном уровне.
В ответ на выступление спикера модератор заседания, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заметил, что когда-то на форуме даже страшно было поднимать тему строительства железной дороги на Алтае.
— Помню, несколько лет назад мы на форуме затрагивали тему строительства железной дороги через Горный Алтай. Тогда прозвучал очень жесткий ответ губернатора: это территории природные, никаких дорог там не будет, — напомнил он. — Но времена меняются. И сейчас мы перешли к разговору о том, как реагировать правительству, как реагировать бизнесу Российской Федерации на то, что происходит сейчас, в ближайшие месяцы.
Говоря про железную дорогу на Алтае, он привел пример Альпы, где есть железная дорога.
— Понятно, если мы строим какую-то автодорогу, это серьезное воздействие. Но те же железные дороги — они достаточно экологичны, — полагает Владимир Косой. — Наши страхи, по-моему, преувеличены, когда мы говорим именно не о создании каких-то промышленных объектов с большими выбросами, а о транспортной инфраструктуре.
Модератор попросил прокомментировать эту тему помощника президента Игоря Левитина. Он посетовал на то, что часто решения очень долго обсуждаются, рассчитываются, и напомнил про дорогу Кызыл-Курагино за 400 миллиардов, которая уже давно могла быть построена.
— Есть такое мнение — всё строится по дороге, а не дорога должна строиться потом, когда всё построено. Я считаю, нам надо инфраструктуру делать, это более надежно, — подытожил Игорь Левитин.
Кстати, недавно наши коллеги из NGS24.RU сообщили о том, что строительство железнодорожной ветки Курагино (Красноярский край) — Кызыл (Тыва) возобновят, но переориентируют на грузоперевозки в Китай и Монголию. Информацию об этом корреспонденту издания подтвердил генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.
Сегодня на транспортном форуме выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников — он называл главные проекты в сфере дорог и транспорта на ближайшие годы и попросил федералов посмотреть на Сибирь под другим углом.