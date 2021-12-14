Стоимость строительства Восточного обхода выросла на 2 млрд рублей — почему это произошло

Стоимость строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска выросла на 2,1 миллиарда рублей. Это произошло в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост».



Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км. Он протянется от пересечения с автомобильной дорогой К-19Р до пересечения с трассой Академгородок — Кольцово. В этом году началось строительство участка длиной в 10,7 км, который входит в первый этап работ. Их должны завершить в 2024 году. При этом, по словам гендиректора компании подрядчика ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрия Пингасова, строительство закончат раньше, в 2023-м . Точная дата окончания всего строительства неизвестна.