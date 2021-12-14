Стоимость строительства Восточного обхода выросла на 2 млрд рублей — почему это произошло

Стоимость строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска выросла на 2,1 миллиарда рублей. Это произошло в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост».
Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км. Он протянется от пересечения с автомобильной дорогой
— Стоимость строительства первого этапа протяженностью 20 км в действующих ценах составляет 12,4 миллиарда рублей (10,3 миллиарда — расчет стоимости на период 2013–2017 годов). Был выполнен и подтвержден перерасчет стоимости строительства с учетом актуальных индексов-дефляторов, — сообщили НГС в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор». На увеличение стоимости повлиял рост цен на стройматериалы, их доставку и другие статьи расходов на строительство.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Новосибирскавтодор» основали в феврале 1995 года. В 2020 году выручка фирмы составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 751,8 млн. Общая сумма госконтрактов, которые заключили с «Новосибирскавтодором», — 127,2 млрд рублей. Стоимость работ на участке в 10,7 км Восточного обхода составила 3,7 млрд рублей.
К осени 2024 года строители должны завершить работы на участке от
Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявили в марте этого года. Максимальная стоимость работ составила 3,7 миллиарда рублей. Подрядчиком стала компания «Новосибирскавтодор». Летом обозреватель НГС Анна Богданова разбиралась, почему ранее стройку замораживали и зачем нужна эта трасса. Читайте подробности в материале НГС.