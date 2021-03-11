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В Новосибирске ищут подрядчика для строительства участка Восточного обхода

Работы должны начаться в июне

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10-километровый участок планируют строить больше трех лет

10-километровый участок планируют строить больше трех лет

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Для строительства нового участка Восточного обхода ищут подрядчика в Новосибирске

«Сибуправтодор» объявил аукцион на строительство нового участка Восточного обхода, который соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Максимальная цена контракта составила 3 миллиарда 763 миллиона рублей.

Согласно аукционной документации, работы на участке Новосибирск — Линёво должны начаться 1 июня этого года и продлиться до 30 октября 2024 года. Общая протяженность участка — 10,7 километра. Средства выделят из федерального бюджета.

Прием заявок закончится 4 апреля.

Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Подразумевается, что эта дорога снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Ранее мы показывали, как выглядит мост через Иню на Восточном обходе — в декабре достроили пролеты сооружения. Строительство эстакады было закончено в апреле прошлого года.

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Восточный обходстроительство дорогСибуправтодор
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