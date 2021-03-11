В Новосибирске ищут подрядчика для строительства участка Восточного обхода

Для строительства нового участка Восточного обхода ищут подрядчика в Новосибирске
«Сибуправтодор» объявил аукцион на строительство нового участка Восточного обхода, который соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Максимальная цена контракта составила
Согласно аукционной документации, работы на участке Новосибирск — Линёво должны начаться
Прием заявок закончится
Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Подразумевается, что эта дорога снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Ранее мы показывали, как выглядит мост через Иню на Восточном обходе — в декабре достроили пролеты сооружения. Строительство эстакады было закончено в апреле прошлого года.