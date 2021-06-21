Восточный расход: как в Новосибирске семь лет не могут построить дорогу, на которую уходят миллиарды

Компания «Новосибирскавтодор» начала работы на Восточном обходе
В этом году появились надежды, что строительство Восточного обхода сдвинется с полумертвой точки. Дорогу начали строить в
Большой проект
В начале июня произошло важное событие в жизни города — разморозили стройку Восточного обхода, объекта с тяжелой историей, который имел все шансы стать дорожным долгостроем десятилетия.
Восточный обход —
Строительство Восточного обхода уже точно растягивается на десяток лет. Работы начались в
Строительство Восточного обхода оценивалось в
По итогам конкурса генеральным подрядчиком ФУАД «Сибирь» стало ОАО «Сибмост» (на работы планировалось потратить чуть больше
Для работ компания-генподрядчик привлекла субподрядчиков. Был заключен контракт с ООО «Группа компаний "Инфраструктура"» (на
В 2016 году
В 2016 году строители Восточного обхода встали у здания правительства с требованием вернуть долги.
В том же году бывший на тот момент министром транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Титов объяснил приостановку работ на Восточном обходе тяжелой экономической ситуацией. Тогда он говорил о том, что по плану ввод планировался на
Но в 2017 году решил отстранить «Сибмост» от стройки Восточного обхода и направил генподрядчику претензию о расторжении госконтракта —
Стройка оказалась брошенной и пришла в запустение. Строители, чья техника использовалась на стройке, говорили, что слои начали зарастать и терять плотность, поэтому нужно будет много денег, чтобы вернуть им прежнее качество.
В 2018 году Росавтодор потребовал от АО «Сибмост» заплатить
Несмотря на сбои, компания «Сибмост» все-таки достроила мост через Иню. Мост входит в состав совмещенной эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути.
— Общая длина продольной надвижки составила
«Сибмост» — всё
В мае прошлого года новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом. Суд ввел процедуру конкурсного производства на полгода. Многочисленные скандалы и выяснения с подрядчиками стали отдельной главой в истории строительства Восточного обхода. Один из подрядчиков обвинил компанию в создании фирм-«прокладок», требовал отдать ему долг
В феврале сотрудники «Сибмоста» тоже обратились к президенту — они записали видеообращение, в котором рассказали о том, что им не выплачивают зарплату несколько месяцев. В итоге компания все-таки погасила долг по зарплате. А в августе
Вторая попытка
В начале июня на Восточном обходе появилась техника и началась работа — для дачников в округе это стало приятной неожиданностью. В марте у дороги появился второй шанс — «Сибуправтодор» объявил аукцион на строительство участка Восточного обхода, который соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Победителем аукциона стала компания «Новосибирскавтодор».
Еще одним претендентом была компания «Хотьковский автомост», которая через несколько дней после объявления итогов пыталась опротестовать результаты и напомнила об аресте одного из директоров «Новосибирскавтодора». Но безрезультатно — антимонопольная служба не согласилась с жалобой, в начале июня «Новосибирскавтодор» приступил к работам на Восточном обходе.
Обещанного три года ждут
16 июня на площадку путепровода приземлился вертолет с губернатором Андреем Травниковым, который, посмотрев на всё сверху, заметил, как «обидно, что такой проект стоит, разрушается».
Действительно разрушается. Управляющий строительными проектами филиала АО «Новосибирскавтодор» Михаил Максимов рассказал, что за несколько лет состояние дорожного полотна транспортной развязки автодороги — на пересечении Гусинобродского шоссе с Чуйским трактом — изменилось и сейчас дорожникам нужно восстановить дорожное покрытие «до жестких слоев».
— Есть критические дефекты, которые будем устранять. Серьезно размыло земляное полотно. Грунт отсыпали в
Начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев доложил губернатору, что готовность участка — 46% (90% — земляное полотно и 60% — искусственные сооружения).
Сумма контракта на строительство развязки —
По проекту строительство должно быть закончено в
Во время совещания губернатор напомнил о беспокойстве жителей Академгородка и Кольцово из-за того, что во время строительства будет большой поток транзитного транспорта, что создаст неудобства жителям.
— Стройка такого большого объекта — от Северного обхода до Искитима — занимает несколько лет, на период реализации такого масштабного проекта нужно искать решения, которые позволяли бы перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобств жителям, — отметил губернатор. — Одно из решений — это синхронизация реконструкции нашей региональной, частично муниципальной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и Гусинобродского шоссе, чтобы повысить пропускную способность, чтобы и введенный участок Восточного обхода, и ГБШ работали синхронно.
Андрей Травников подчеркнул, что есть вопросы, которые нужно решать, — это вопросы финансирования, но тут есть перспективы. А руководитель ФУАД «Сибирь» Дмитрий Тулеев уверен, что в этот раз всё достроят. По его словам, выход на Бердское шоссе будет в районе Искитима.
По словам дорожников, первые итоги работ можно будет подвести уже осенью. Кстати, помимо разгрузки Бердского шоссе, строительство Восточного обхода позволит улучшить качество воздуха. Во всяком случае, так считает замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.