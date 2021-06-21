Восточный расход: как в Новосибирске семь лет не могут построить дорогу, на которую уходят миллиарды

Большой проект

В начале июня произошло важное событие в жизни города — разморозили стройку Восточного обхода, объекта с тяжелой историей, который имел все шансы стать дорожным долгостроем десятилетия.

Восточный обход — 80-километровый участок дороги, который начали строить еще в 2013 году . По проекту Восточный обход соединяет Северный обход с федеральной трассой М-52 (Чуйский тракт). Предполагается, что его строительство значительно разгрузит город от пробок — это своего рода дублер Бердского шоссе и улицы Большевистской, короткий объездной путь с востока на север области (дорога должна соединить Чуйский тракт, Гусинобродское шоссе, Северный объезд).

