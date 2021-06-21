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Восточный расход: как в Новосибирске семь лет не могут построить дорогу, на которую уходят миллиарды

Через несколько лет стройку разморозили — что там происходит сейчас

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Восточный обход позволит разгрузить Бердское шоссе и снять нагрузку с улицы Большевистской

Восточный обход позволит разгрузить Бердское шоссе и снять нагрузку с улицы Большевистской

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Компания «Новосибирскавтодор» начала работы на Восточном обходе

В этом году появились надежды, что строительство Восточного обхода сдвинется с полумертвой точки. Дорогу начали строить в 2013 году, стройка сопровождалась скандалами, потерями, судебными исками и невыполненными контрактами. В апреле определился подрядчик, который с начала июня начал работы. Через три года компания должна построить 10 километров дороги, на которые потратят больше трех миллиардов рублей. Как сейчас выглядит знаменитая стройка, зачем вообще нужна эта дорога и когда по ней может пойти транспорт, — в репортаже НГС.

Строительство начинала компания «Сибмост»

Строительство начинала компания «Сибмост»

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Большой проект

В начале июня произошло важное событие в жизни города — разморозили стройку Восточного обхода, объекта с тяжелой историей, который имел все шансы стать дорожным долгостроем десятилетия.

Восточный обход — 80-километровый участок дороги, который начали строить еще в 2013 году. По проекту Восточный обход соединяет Северный обход с федеральной трассой М-52 (Чуйский тракт). Предполагается, что его строительство значительно разгрузит город от пробок — это своего рода дублер Бердского шоссе и улицы Большевистской, короткий объездной путь с востока на север области (дорога должна соединить Чуйский тракт, Гусинобродское шоссе, Северный объезд).

Строительство Восточного обхода уже точно растягивается на десяток лет. Работы начались в 2013 году, когда проект поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Бывший на тот момент губернатором области Василий Юрченко тогда отметил, что поддержка федерального центра требует готовности дорожно-строительных компаний региона к большим объемам строительных работ. И вообще город нужно срочно избавлять от пробок.

Первый этап Восточного обхода — <nobr class="_">20-километровый</nobr> участок от Кольцово до Раздольного должны были сдать в <nobr class="_">2017 году</nobr>

Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного должны были сдать в 2017 году

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Строительство Восточного обхода оценивалось в 60 миллиардов рублей. Стройку разделили на три этапа. Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного должны были сдать в 2017 году (это участок от 18-го километра трассы Р384, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, возле села Раздольного). Там же предполагалось строительство двухуровневой развязки типа «клеверный лист» — четыре съезда, напоминающие по форме лист клевера, и моста через реку Иню.

Новый подрядчик пообещал закончить работы к осени <nobr class="_">2023 года</nobr>

Новый подрядчик пообещал закончить работы к осени 2023 года

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По итогам конкурса генеральным подрядчиком ФУАД «Сибирь» стало ОАО «Сибмост» (на работы планировалось потратить чуть больше 10 миллиардов рублей). Кстати, бывший на тот момент министром транспорта Сергей Титов (потом он занял должность директора «Сибмоста») на вопрос о том, почему так дорого, сказал, что в цену входит не только строительство самой дороги, но и возведение эстакады, которая будет проходить над поймой реки и пересекать железную дорогу. Кроме того, Восточный обход строится с нуля, и тогда на месте будущей дороги не было даже насыпи.

Строительство Восточного обхода началось в 2013 году

Строительство Восточного обхода началось в 2013 году

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Для работ компания-генподрядчик привлекла субподрядчиков. Был заключен контракт с ООО «Группа компаний "Инфраструктура"» (на 4,3 миллиарда рублей) на строительство 16-километрового участка и трех путепроводов.

В 2016 году 15 субподрядчиков, которые участвовали в строительстве Восточного обхода, не получили деньги — общий долг перед компаниями составил около 100 миллионов рублей. Директор одной из транспортных организаций, работавшей с «Инфраструктурой», рассказывал, что компания получила аванс 580 миллионов рублей, из которых освоила только половину. Постоянно срывались сроки, копились долги перед подрядчиками. Вопрос, где остальные деньги, остался открытым.

Мост через Иню построила компания «Сибмост»

Мост через Иню построила компания «Сибмост»

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В 2016 году строители Восточного обхода встали у здания правительства с требованием вернуть долги.

В том же году бывший на тот момент министром транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Титов объяснил приостановку работ на Восточном обходе тяжелой экономической ситуацией. Тогда он говорил о том, что по плану ввод планировался на 2017 год, но, скорее всего, затянется на пару лет.

Но в 2017 году решил отстранить «Сибмост» от стройки Восточного обхода и направил генподрядчику претензию о расторжении госконтракта — 18 декабря можно считать датой заморозки строительства Восточного обхода.

Стройка оказалась брошенной и пришла в запустение. Строители, чья техника использовалась на стройке, говорили, что слои начали зарастать и терять плотность, поэтому нужно будет много денег, чтобы вернуть им прежнее качество.

Работы на Восточном обходе возобновились в начале июня

Работы на Восточном обходе возобновились в начале июня

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В 2018 году Росавтодор потребовал от АО «Сибмост» заплатить 1 миллиард 250 миллионов рублей в качестве неустойки за брошенную стройку. А новый губернатор Андрей Травников обещает восстановить стройку Восточного обхода.

Несмотря на сбои, компания «Сибмост» все-таки достроила мост через Иню. Мост входит в состав совмещенной эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути.

— Общая длина продольной надвижки составила 463,6 метра, масса металлоконструкций — 1190 тонн. Сборка и надвижка пролетных строений моста через Иню — самый сложный технологический этап строительства эстакадной части общей протяженностью 677 погонных метров. В ее составе — кроме моста, путепровод через автодорогу и железнодорожные пути, где сейчас укладывают балки пролетного строения по правой стороне, — перечисляли параметры в компании «Сибмост».

Мост через Иню — один из этапов строительства Восточного обхода

Мост через Иню — один из этапов строительства Восточного обхода

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«Сибмост» — всё

В мае прошлого года новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом. Суд ввел процедуру конкурсного производства на полгода. Многочисленные скандалы и выяснения с подрядчиками стали отдельной главой в истории строительства Восточного обхода. Один из подрядчиков обвинил компанию в создании фирм-«прокладок», требовал отдать ему долг 6 миллионов и даже написал письмо президенту.

В феврале сотрудники «Сибмоста» тоже обратились к президенту — они записали видеообращение, в котором рассказали о том, что им не выплачивают зарплату несколько месяцев. В итоге компания все-таки погасила долг по зарплате. А в августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост».

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Вторая попытка

В начале июня на Восточном обходе появилась техника и началась работа — для дачников в округе это стало приятной неожиданностью. В марте у дороги появился второй шанс — «Сибуправтодор» объявил аукцион на строительство участка Восточного обхода, который соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Победителем аукциона стала компания «Новосибирскавтодор».

Еще одним претендентом была компания «Хотьковский автомост», которая через несколько дней после объявления итогов пыталась опротестовать результаты и напомнила об аресте одного из директоров «Новосибирскавтодора». Но безрезультатно — антимонопольная служба не согласилась с жалобой, в начале июня «Новосибирскавтодор» приступил к работам на Восточном обходе.

Будущая развязка — пересечение Ленинск-Кузнецкой трассы и Чуйского тракта

Будущая развязка — пересечение Ленинск-Кузнецкой трассы и Чуйского тракта

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Обещанного три года ждут

16 июня на площадку путепровода приземлился вертолет с губернатором Андреем Травниковым, который, посмотрев на всё сверху, заметил, как «обидно, что такой проект стоит, разрушается».

На выездное совещание губернатор Андрей Травников прилетел на вертолете

На выездное совещание губернатор Андрей Травников прилетел на вертолете

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Действительно разрушается. Управляющий строительными проектами филиала АО «Новосибирскавтодор» Михаил Максимов рассказал, что за несколько лет состояние дорожного полотна транспортной развязки автодороги — на пересечении Гусинобродского шоссе с Чуйским трактом — изменилось и сейчас дорожникам нужно восстановить дорожное покрытие «до жестких слоев».

— Есть критические дефекты, которые будем устранять. Серьезно размыло земляное полотно. Грунт отсыпали в 2014–2015 годах, он подвергался атмосферному воздействию, — объяснил он. По словам специалиста, техники и людей хватает. Сейчас работают 30 человек, работы идут с двух сторон развязки. На стройке 5 экскаваторов, 4 бульдозера, 4 катка, 20 самосвалов.

Начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев доложил губернатору, что готовность участка — 46% (90% — земляное полотно и 60% — искусственные сооружения).

Выход на Бердское шоссе будет в районе Искитима

Выход на Бердское шоссе будет в районе Искитима

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Сумма контракта на строительство развязки — 3 миллиарда 763 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на строительство 10-километрового участка Восточного обхода. В планах дорожников строительство четырехполосной дороги, транспортных развязок на пересечении с Ленинск-Кузнецкой трассой, в районе села Новолугового. Также строители сделают четыре путепровода и эстакадную часть с мостом через реку Иню и путепроводом через железную дорогу. Транспортные развязки будут освещать 544 опоры (19 километров освещения). Здесь предусмотрено 4 остановки, 1789 шумозащитных лесополос.

По проекту строительство должно быть закончено в 2024 году, однако во время выездного совещания председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов сказал, что объект смогут сдать на год раньше — к осени 2023 года. Вторые десять километров участка — в 2024 году.

Во время совещания губернатор напомнил о беспокойстве жителей Академгородка и Кольцово из-за того, что во время строительства будет большой поток транзитного транспорта, что создаст неудобства жителям.

Работы на участке Восточного обхода планируют завершить на год раньше

Работы на участке Восточного обхода планируют завершить на год раньше

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— Стройка такого большого объекта — от Северного обхода до Искитима — занимает несколько лет, на период реализации такого масштабного проекта нужно искать решения, которые позволяли бы перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобств жителям, — отметил губернатор. — Одно из решений — это синхронизация реконструкции нашей региональной, частично муниципальной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и Гусинобродского шоссе, чтобы повысить пропускную способность, чтобы и введенный участок Восточного обхода, и ГБШ работали синхронно.

Стройку заморозили на несколько лет, в итоге дорожникам придется восстанавливать отсыпанное когда-то дорожное полотно

Стройку заморозили на несколько лет, в итоге дорожникам придется восстанавливать отсыпанное когда-то дорожное полотно

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Андрей Травников подчеркнул, что есть вопросы, которые нужно решать, — это вопросы финансирования, но тут есть перспективы. А руководитель ФУАД «Сибирь» Дмитрий Тулеев уверен, что в этот раз всё достроят. По его словам, выход на Бердское шоссе будет в районе Искитима.

По словам дорожников, первые итоги работ можно будет подвести уже осенью. Кстати, помимо разгрузки Бердского шоссе, строительство Восточного обхода позволит улучшить качество воздуха. Во всяком случае, так считает замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

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«Сибмост»Восточный обходдорожное строительствоновые дорогидороги«Новосибирскавтодор»
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