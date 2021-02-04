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Минприроды НСО: завершение стройки Восточного обхода изменит качество воздуха в Новосибирске

Замминистра Юрий Марченко рассказал, что влияет на атмосферу в регионе

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Выброс от автотранспорта, по мнению Минприроды, сильнее, чем от предприятий

Выброс от автотранспорта, по мнению Минприроды, сильнее, чем от предприятий

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Новосибирску необходимо завершение Восточного обхода для улучшения атмосферы

Замминистра природных ресурсов и экологии НСО Юрий Марченко объяснил, почему в регионе ухудшилась ситуация с качеством воздуха. По его словам, помочь может завершение строительства Восточного обхода. При этом бурый уголь с ТЭЦ-5 на ситуацию почти не повлиял.

Почему поможет Восточный обход

— В Новосибирской области ситуация с воздухом последние пять лет стабильна. В удельном весе загрязнения 55% составляют выбросы автомобильного транспорта. В структуре загрязнителей — котельные, промышленность и частный сектор. Промышленность и теплоэлектрогенерация достаточно стабильны по уровню выбросов. Заметнее меняется выброс от автотранспорта. Большое значение имеет регулирование дорожного движения. В свое время, когда был построен Северный обход, негативный вклад автотранспорта упал на 15%. Если бы мы сегодня завершили Восточный обход и приступили к Южному, то это был бы существенный вклад в разгрузку территории мегаполиса от негативного воздействия автотранспорта, — рассказал Юрий Марченко на пресс-конференции в ТАСС.

В регионе сейчас идет газификация общественного транспорта — в течение пяти лет должны переоборудовать 298 единиц за 3 миллиарда и 200 миллионов рублей.

О буром угле

Ответил эксперт и на критику в сторону угольных котельных.

— Это традиционный вид теплогенерации. И так сразу перестроить его на альтернативные источники, тем более на газ, невозможно. И не стоит забывать, что это так или иначе ляжет на наши с вами плечи — как потребителей. Что касается перехода на бурый уголь. Все забывают, что у нас одна из крупнейших ТЭЦ Новосибирска, ТЭЦ-3, всегда работала на нем. И серьезных нареканий к ее деятельности нет. Понятно, что массированный переход вызвал вполне обоснованные опасения, тем более мы знаем практику сжигания бурых углей. Но тот уголь, который производится в Красноярском крае, оказался по зольности и другим веществам менее негативно воздействующим на атмосферный воздух, — добавил заместитель министра.

ТЭЦ и заводы не остановят работу

По словам Марченко, предприятия сейчас измеряют в реальном времени уровень загрязнения.

— С точки зрения розы ветров ТЭЦ-5 наиболее удачно расположена для города Новосибирска. Почти все загрязнения уходят за пределы Новосибирска. В условиях Сибири, при крайне низких температурах, трудно рассчитывать, что предприятия теплогенерации снизят свою производительность. То же касается промышленности, тем более с непрерывным циклом, — говорит замминистра.

Такая же ситуация и на заводах.

— В Заельцовском районе есть завод «Экран» — там печи работают непрерывно годами. Они никогда не смогут оперативно отреагировать, какой план мы бы ни утверждали. И вообще мы забываем вопрос, что практика регулирования неблагоприятных метеорологических условий, которая возрождается, ставит вопрос: а кто компенсирует выпадающие доходы, если производительность резко упадет? Транспорт крупного города — наиболее перспективные объекты регулирования, — считает Марченко.

В январе стало известно, что Сибирская генерирующая компания проиграла в Арбитражном суде апелляцию к Ростехнадзору по делу о переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь. Энергетиков обвинили в том, что они не модернизировали котлы до начала использования нового вида топлива. Специалисты выявили целый ряд нарушений — например, оказалось, что на станции не установлены дробилки и нет специальных очистительных аппаратов на котлах.

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бурый угользагрязнение воздуха
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