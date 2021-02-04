Минприроды НСО: завершение стройки Восточного обхода изменит качество воздуха в Новосибирске

Замминистра природных ресурсов и экологии НСО Юрий Марченко объяснил, почему в регионе ухудшилась ситуация с качеством воздуха. По его словам, помочь может завершение строительства Восточного обхода. При этом бурый уголь с ТЭЦ-5 на ситуацию почти не повлиял.

Почему поможет Восточный обход

— В Новосибирской области ситуация с воздухом последние пять лет стабильна. В удельном весе загрязнения 55% составляют выбросы автомобильного транспорта. В структуре загрязнителей — котельные, промышленность и частный сектор. Промышленность и теплоэлектрогенерация достаточно стабильны по уровню выбросов. Заметнее меняется выброс от автотранспорта. Большое значение имеет регулирование дорожного движения. В свое время, когда был построен Северный обход, негативный вклад автотранспорта упал на 15%. Если бы мы сегодня завершили Восточный обход и приступили к Южному, то это был бы существенный вклад в разгрузку территории мегаполиса от негативного воздействия автотранспорта, — рассказал Юрий Марченко на пресс-конференции в ТАСС.