Минприроды НСО: завершение стройки Восточного обхода изменит качество воздуха в Новосибирске

Новосибирску необходимо завершение Восточного обхода для улучшения атмосферы
Замминистра природных ресурсов и экологии НСО Юрий Марченко объяснил, почему в регионе ухудшилась ситуация с качеством воздуха. По его словам, помочь может завершение строительства Восточного обхода. При этом бурый уголь с ТЭЦ-5 на ситуацию почти не повлиял.
Почему поможет Восточный обход
— В Новосибирской области ситуация с воздухом последние пять лет стабильна. В удельном весе загрязнения 55% составляют выбросы автомобильного транспорта. В структуре загрязнителей — котельные, промышленность и частный сектор. Промышленность и теплоэлектрогенерация достаточно стабильны по уровню выбросов. Заметнее меняется выброс от автотранспорта. Большое значение имеет регулирование дорожного движения. В свое время, когда был построен Северный обход, негативный вклад автотранспорта упал на 15%. Если бы мы сегодня завершили Восточный обход и приступили к Южному, то это был бы существенный вклад в разгрузку территории мегаполиса от негативного воздействия автотранспорта, — рассказал Юрий Марченко на пресс-конференции в ТАСС.
В регионе сейчас идет газификация общественного транспорта — в течение пяти лет должны переоборудовать 298 единиц за 3 миллиарда и 200 миллионов рублей.
О буром угле
Ответил эксперт и на критику в сторону угольных котельных.
— Это традиционный вид теплогенерации. И так сразу перестроить его на альтернативные источники, тем более на газ, невозможно. И не стоит забывать, что это так или иначе ляжет на наши с вами плечи — как потребителей. Что касается перехода на бурый уголь. Все забывают, что у нас одна из крупнейших ТЭЦ Новосибирска,
ТЭЦ и заводы не остановят работу
По словам Марченко, предприятия сейчас измеряют в реальном времени уровень загрязнения.
— С точки зрения розы ветров
Такая же ситуация и на заводах.
— В Заельцовском районе есть завод «Экран» — там печи работают непрерывно годами. Они никогда не смогут оперативно отреагировать, какой план мы бы ни утверждали. И вообще мы забываем вопрос, что практика регулирования неблагоприятных метеорологических условий, которая возрождается, ставит вопрос: а кто компенсирует выпадающие доходы, если производительность резко упадет? Транспорт крупного города — наиболее перспективные объекты регулирования, — считает Марченко.
В январе стало известно, что Сибирская генерирующая компания проиграла в Арбитражном суде апелляцию к Ростехнадзору по делу о переводе