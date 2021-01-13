СГК проиграла суд из-за перевода котлов ТЭЦ-5 на бурый уголь — какие нарушения выявила проверка

Экологический надзор нашёл нарушения в переводе котлов СГК на бурый уголь
Сибирская генерирующая компания проиграла в арбитражном суде апелляцию по делу о переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь — энергетиков обвинили в том, что они не модернизировали котлы до начала использования нового вида топлива.
Нарушения выявили еще в 2019 году специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Они постановили, что котлы не имели необходимого оборудования и согласований на работу. Ведомство вынесло предписание компании, потребовав устранить нарушения. СГК с надзорным документом не согласилась и обратилась в суд. НГС изучил решение суда.
Что выявила внеплановая проверка на ТЭЦ-5
В материалах дела говорится, что 2 сентября 2019 года Ростехнадзор провел внеплановую проверку оборудования ТЭЦ-5. Специалисты выявили целый ряд нарушений, например, оказалось, что на станции не установлены дробилки и нет специальных очистительных аппаратов на котлах.
— На момент проведения проверки котельные установки фактически эксплуатировались без дробилок на шлаковых комодах и без системы обдувочных аппаратов для очистки поверхностей нагрева, — говорится в документах суда.
При этом СГК перевел ТЭЦ-5 на бурый уголь еще в 2018 году.
— Бурый уголь Бородинского месторождения вызывает значительное шлакование и загрязнение поверхности нагрева котлов, что в свою очередь приводит к ограничению длительности работы котлов (необходимость остановок котлов для профилактических очисток) и возможным инцидентам, связанным с падениями шлаковых наростов. Проектировщик котлов (завод-изготовитель) не допускает работу котлов на бурых углях без выполнения технических мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу на данном виде топлива.
Поэтому специалисты вынесли предписание — устранить нарушения и модернизировать котлы.
Позиция СГК
СГК на суде указала, что «выполнение реконструкции котлов является правом, а не обязанностью». Также СГК заявила, что получила согласование от завода-изготовителя котлов на сжигание в них бурого угля вместо каменного.
— Техническое заключение экспертной организации также указывает на возможность сжигания бурого угля без проведения дополнительных мероприятий по реконструкции котельного оборудования, — также пояснила компания суду.
На суде Ростехнадзор также сообщил, что СГК все же начала реконструкцию котлов — компания уже установила дробилки и начала установку обдувочных аппаратов.
— При этом нарушения обязательных требований промышленной безопасности не признаются, а принимаемые меры трактуются безосновательно как меры по повышению технико-экономических показателей, — отмечает Ростехнадзор.
Остается открытым вопрос, почему компания подала иск, несмотря на то что всё-таки проводит модернизацию котлов.
Что решил суд
В решении суда приводится ответ завода-изготовителя котлов «Красный котельщик», в котором он однозначно говорит, что не согласовывал перевод оборудования на бурый уголь.
— Завод-изготовитель не запрещал, и не согласовывал перевод котлов на работу на непроектном топливе, поскольку для такой проверки необходима длительная эксплуатация котлов, — отмечается в документах арбитража.
Арбитражный суд Кемеровской области 25 сентября 2020 года отказал СГК в иске, а 8 декабря 2020 года его решение устояло в апелляции в Томске.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. Также запрос отправлен Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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