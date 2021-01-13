СГК проиграла суд из-за перевода котлов ТЭЦ-5 на бурый уголь — какие нарушения выявила проверка

Что выявила внеплановая проверка на ТЭЦ-5

В материалах дела говорится, что 2 сентября 2019 года Ростехнадзор провел внеплановую проверку оборудования ТЭЦ-5. Специалисты выявили целый ряд нарушений, например, оказалось, что на станции не установлены дробилки и нет специальных очистительных аппаратов на котлах.

— На момент проведения проверки котельные установки фактически эксплуатировались без дробилок на шлаковых комодах и без системы обдувочных аппаратов для очистки поверхностей нагрева, — говорится в документах суда.



При этом СГК перевел ТЭЦ-5 на бурый уголь еще в 2018 году.

— Бурый уголь Бородинского месторождения вызывает значительное шлакование и загрязнение поверхности нагрева котлов, что в свою очередь приводит к ограничению длительности работы котлов (необходимость остановок котлов для профилактических очисток) и возможным инцидентам, связанным с падениями шлаковых наростов. Проектировщик котлов (завод-изготовитель) не допускает работу котлов на бурых углях без выполнения технических мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу на данном виде топлива.