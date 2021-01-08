Новосибирцы заметили странный дым, который валит из труб ТЭЦ

В СГК объяснили причину странного дыма из труб ТЭЦ
В пятницу,
Читательница НГС прислала видео, которое она сняла сегодня в 17:10 на кольце перед площадью Энергетиков, направляясь со стороны аэропорта Толмачёво. На кадрах видно, что из трубы валит дым темно-серого цвета.
В пресс-службе СГК рассказали, что оборудование ТЭЦ, в том числе и очистное, работает нормально. Сегодня никаких сбоев не было.
— Зимой ТЭЦ вырабатывает значительно больше тепловой энергии, чем летом, но сравнивать объем дыма и количество выбросов ТЭЦ неправильно. При низких температурах дым визуально становится более плотным, это нормально. В его составе, как и в дыхании человека, содержится водяной пар. Твердые частицы дымового газа (до 99%) улавливаются системами очистки, а в атмосферу попадают в основном газообразные вещества, в частности, оксиды азота, серы и углерода. Белый или светло-серый цвет дыма не говорит о каких-либо нарушениях, — сообщили в СГК.
В начале года в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Третьего января уровень загрязнения достиг рекордных 10 баллов.