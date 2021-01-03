Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

Утром 3 января уровень загрязнения воздухе в Новосибирске составил 10 баллов из 10. Такие данные приводит сервис мониторинга воздуха Airvoice.
При таком уровне загрязнения, по данным сервиса, не рекомендуется выходить на улице. В центре города заметен смог.
Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось вечером 1 января. Тогда сервис показывал 7-8 баллов загрязнения. Вчера вечером уровень загрязнения поднялся до 9.
Сейчас хуже всего ситуация в Заельцовском районе, Железнодорожном и Первомайском районах.
Западно-Сибирский гидрометцентр не предупреждает о накоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. По данным синпоптиков, 3 января в первой половине дня преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -33, -35 С. На дорогах местами гололедица.