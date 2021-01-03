3 января воскресенье
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 1/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

Все новости

Все новости

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

Хуже всего ситуация в Заельцовском районе, Железнодорожном и Первомайском районах

621
7Обсудить

Поделиться

Уровень загрязнения достиг максимальной отметки, а в воздухе виден смог&nbsp;

Уровень загрязнения достиг максимальной отметки, а в воздухе виден смог 

Поделиться

Утром 3 января уровень загрязнения воздухе в Новосибирске составил 10 баллов из 10. Такие данные приводит сервис мониторинга воздуха Airvoice.

При таком уровне загрязнения, по данным сервиса, не рекомендуется выходить на улице. В центре города заметен смог.

Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось вечером 1 января. Тогда сервис показывал 7-8 баллов загрязнения. Вчера вечером уровень загрязнения поднялся до 9.

Сейчас хуже всего ситуация в Заельцовском районе, Железнодорожном и Первомайском районах.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Западно-Сибирский гидрометцентр не предупреждает о накоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. По данным синпоптиков, 3 января в первой половине дня преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -33, -35 С. На дорогах местами гололедица.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

воздухздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...