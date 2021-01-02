В Новосибирске снизилось качество воздуха — рассказываем, в каких районах оно хуже всего

В Новосибирске ухудшилось качество воздуха
Сегодня утром, 2 января, в Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе. Его качество сервис Airvoice оценивает в 8 баллов, что говорит о сильном загрязнении.
По данным сервиса, ухудшение качества воздуха началось вечером 1 января. Тогда количество примесей поднялось до 7 баллов. Около 2:00 их стало больше в Заельцовском районе, а ближе к утру — в Железнодорожном и Первомайском.
Западно-Сибирский Гидрометцентр не предупреждает о накоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. В Новосибирской области местами ожидают изморозь и туманы, на дорогах — гололедицу. Температура воздуха в городе составит -29...-31 градус.
В прошлый раз ухудшение качества воздуха заметили в конце декабря. Синоптики объяснили, почему это произошло. В ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, температура может опуститься до -40 градусов.