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В Новосибирске снизилось качество воздуха — рассказываем, в каких районах оно хуже всего

Загрязнены Заельцовский, Железнодорожный и Первомайский районы

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Количество примесей увеличилось к утру

Количество примесей увеличилось к утру

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В Новосибирске ухудшилось качество воздуха

Сегодня утром, 2 января, в Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе. Его качество сервис Airvoice оценивает в 8 баллов, что говорит о сильном загрязнении.

В нескольких районах зафикировали загрязнение

В нескольких районах зафикировали загрязнение

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По данным сервиса, ухудшение качества воздуха началось вечером 1 января. Тогда количество примесей поднялось до 7 баллов. Около 2:00 их стало больше в Заельцовском районе, а ближе к утру — в Железнодорожном и Первомайском.

Западно-Сибирский Гидрометцентр не предупреждает о накоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. В Новосибирской области местами ожидают изморозь и туманы, на дорогах — гололедицу. Температура воздуха в городе составит -29...-31 градус.

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В прошлый раз ухудшение качества воздуха заметили в конце декабря. Синоптики объяснили, почему это произошло. В ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, температура может опуститься до -40 градусов.

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воздухзагрязнениеэкология
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