— 40 и ниже: аномально холодную погоду обещают новосибирцам синоптики в ближайшие дни

А по данным «Гисметео», самая холодная ночь будет в субботу, 2 января, - -36 градусов, а в последующие ночи температура будет повышаться. Днем столбик термометра будет показывать -28...-30, а среда, 6 января, обещает быть самым теплым из пяти дней - -24 градуса.