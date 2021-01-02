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— 40 и ниже: аномально холодную погоду обещают новосибирцам синоптики в ближайшие дни

Синоптики предупреждают о сильных морозах

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Сибирские морозы, судя по прогнозу синоптиков, пока не планируют отступать от региона

Сибирские морозы, судя по прогнозу синоптиков, пока не планируют отступать от региона

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Аномально холодную погоду обещают новосибирцам в ближайшие дни

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут очень холодными, предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Со второго по шестое января ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже, — сообщается на сайте гидрометцентра.

Мы посмотрели, какую погоду обещают гидрометцентр, «Яндекс», «Фобос» и «Гисметео» на эти пять дней.

По данным гидрометцентра, 2 января, ночью, температура воздуха составит -32...-34 градуса, днем — -27...-29. Днем 3 января температура такая же, а ночью — -31...-33. Будет дуть переменный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, оба дня преимущественно без осадков.

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А вот судя по прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», самой холодной будет суббота, 2 января, а дальше пойдет потепление — ночью ожидается максимум -31 градус, днем — -28. Но все же по ночам столбик термометра будет находиться около -30 градусов.

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По данным центра погоды «Фобос» и сервиса «Метеовести», в дневное время в ближайшие пять суток температура воздуха будет составлять от -25 до -28 градусов, а по ночам - от -29...-30.

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А по данным «Гисметео», самая холодная ночь будет в субботу, 2 января, - -36 градусов, а в последующие ночи температура будет повышаться. Днем столбик термометра будет показывать -28...-30, а среда, 6 января, обещает быть самым теплым из пяти дней - -24 градуса.

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морозыпогодатемпература воздуха
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