Уволенные сотрудники «Сибмоста» записали обращение к Путину — на видео они просят зарплату за 4 месяца

Уволенные сотрудники «Сибмоста» в Новосибирске записали видео с обращением к Путину
Сокращенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину — им не выплачивают задолженность по зарплате уже
— 15 декабря 2020 года мы писали вам обращение от нашего коллектива. Мне ответили. Было решение суда — суд присудил «Сибмосту» выплатить незамедлительно, в течение
В тексте обращения к президенту говорится о том, что люди в отчаянии. С сентября по декабрь 2020 года сократили около 750 человек.
— Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом всё это время конкурсный управляющий продолжал исполнение двух контрактов и получал за выполненные работы денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов, — рассказали сотрудники компании.
В конце декабря на счете АО «Сибмост» находилось около 400 миллионов рублей, которых хватило бы на выплаты зарплаты. На тот момент задолженность перед уволенными работниками была около 90 миллионов рублей. Однако конкурсный управляющий эти денежные средства расходует выборочным способом. Работникам, которые остались на производстве, исправно платит заработную плату. Уволенным — нет.
Бывшие сотрудники компании попросили президента «подключиться к проблеме и дать распоряжение соответствующим органам провести расследование».
Одна из сотрудниц (попросила не называть имя) рассказала НГС, что долги не платят в том числе по выходным пособиям и отпускным. Сейчас конкурсный управляющий не выходит на связь с сотрудниками.
— Никто ничего не комментирует, ничего не говорят. Но в то же время есть исковое заявление в Арбитражный суд об изменении очередности платежей. То есть они хотят изменить очередность платежей, утвердить это всё в суде. Чтобы и дальше не платить уволенным сотрудникам уже на законных основаниях, — сообщила она. — Обращение Путину уже отправили.
Решение по заявлению конкурсного управляющего Сергея Богданова еще не принято.
В апреле прошлого года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали