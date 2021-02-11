Уволенные сотрудники «Сибмоста» записали обращение к Путину — на видео они просят зарплату за 4 месяца

Сокращенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину — им не выплачивают задолженность по зарплате уже 4 месяца .



— 15 декабря 2020 года мы писали вам обращение от нашего коллектива. Мне ответили. Было решение суда — суд присудил «Сибмосту» выплатить незамедлительно, в течение 10 дней выплатить нам заработную плату. Но прошло уже больше месяца, денег нет, — сказал на видеообращении представитель инициативной группы Евгений Пивнев.